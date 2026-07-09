Gold tritt auf der Stelle – 4.081,49 USD

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,91 % 1 Monat -6,11 % 3 Monate -13,81 % 1 Jahr +23,48 %

Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 4.081,49befindet sich in einer abwartenden Phase.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.358,34USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.081,49USD ein Wert von 30.047,7USD geworden – ein Gewinn von +200,48 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Gold-Anleger-Sentiment gemischt: Zentralbanken planen laut Reuters, USD-Bestände zu reduzieren und Gold/Euro zu erhöhen, was goldseitig positiv klingt. Technisch wird über Doppeltop um 5.500 USD und möglichen Doppelboden bei 4.000 USD diskutiert; eine Gegenreaktion bis August gilt als temporär. Die Dollar-Entwicklung wird unterschiedlich bewertet. Konkrete Kursänderung der letzten 14 Tage fehlt in den Beiträgen.