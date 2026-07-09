Goldpreis
Gold tritt auf der Stelle – 4.081,49 USD
Kaum Bewegung: Gold pendelt um 4.081,49 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,91 %
|1 Monat
|-6,11 %
|3 Monate
|-13,81 %
|1 Jahr
|+23,48 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.358,34USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.081,49USD ein Wert von 30.047,7USD geworden – ein Gewinn von +200,48 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Gold-Anleger-Sentiment gemischt: Zentralbanken planen laut Reuters, USD-Bestände zu reduzieren und Gold/Euro zu erhöhen, was goldseitig positiv klingt. Technisch wird über Doppeltop um 5.500 USD und möglichen Doppelboden bei 4.000 USD diskutiert; eine Gegenreaktion bis August gilt als temporär. Die Dollar-Entwicklung wird unterschiedlich bewertet. Konkrete Kursänderung der letzten 14 Tage fehlt in den Beiträgen.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|324,25EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,50EUR
|-0,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|228,40EUR
|-0,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|296,12EUR
|-0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,13EUR
|+0,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|472,00EUR
|-1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|340,22EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,00EUR
|-0,42 %
|Long
|1
|0,00
|117,29EUR
|+1,90 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,263EUR
|+0,05 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.