Großbrand bei Salzgitter: Schrottberg brennt – Aktien unter Druck

Auf dem Gelände des Stahlkonzerns Salzgitter AG ist in der Nacht ein großer Schrotthaufen in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr entzündete sich gegen 19:00 Uhr ein rund 40 x 40 Meter großer und etwa 15 Meter hoher Schrottberg; verletzt wurde niemand. Etwa 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, ein Bagger zerlegte den Haufen Stück für Stück, um die Löscharbeiten zu ermöglichen. Die Feuerwehr rechnete damit, dass die Arbeiten noch bis in den Vormittag andauern würden. Wegen dichter, dunkler Rauchentwicklung warnte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK): Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungen und Klimaanlagen abschalten und das betroffene Gebiet meiden. Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor.

Für die Wirtschaftsberichterstattung sind neben den unmittelbaren Human- und Umweltrisiken vor allem betriebswirtschaftliche Folgen für Salzgitter AG und die regionale Wertschöpfung relevant. Ein großvolumiger Verlust an Schrottpartikeln kann kurzfristig die Materialverfügbarkeit für die Stahlerzeugung beeinträchtigen, insbesondere wenn der Bestand unmittelbar für die eigene Produktion vorgesehen war. Das Ausmaß eines möglichen Produktionsausfalls hängt von der internen Lagerhaltung, der Verfügbarkeit alternativer Rohstoffquellen und der Flexibilität in der Produktionsplanung ab. Salzgitter betreibt sowohl integrierte Hütten- als auch Recyclingprozesse; in Recycling-orientierten Anlagen wäre der Ersatzbedarf an Eisenschrott besonders drängend und mit erhöhten Bezugskosten verbunden.