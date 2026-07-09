Silberpreis
Silber klettert weiter Kurs 58,55 USD
Silber steigt moderat um +0,47 % und notiert bei 58,55 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,05 %
|1 Monat
|-14,10 %
|3 Monate
|-21,34 %
|1 Jahr
|+58,35 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,93895USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 58,55USD ein Wert von 11.285,4USD geworden – ein Gewinn von +125,71 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt und überwiegend vorsichtig. Es gibt Hinweise auf Stabilisierung, aber noch kein klares Kaufsignal. Technisch gilt der Widerstand um 64–65 USD; erst darüber wäre eine stärkere Aufwärtsdynamik plausibel. Unterstützungen liegen bei 53 USD; 50 und 57 dienen als Referenz. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht in Zahlen genannt; insgesamt wirkt der Ton zurückhaltend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|324,25EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,50EUR
|-0,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|228,40EUR
|-0,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|296,12EUR
|-0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,13EUR
|+0,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|472,00EUR
|-1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|340,22EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,00EUR
|-0,42 %
|Long
|1
|0,00
|117,29EUR
|+1,90 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,263EUR
|+0,05 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.