Silber klettert weiter Kurs 58,55 USD

+0,47 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,05 % 1 Monat -14,10 % 3 Monate -21,34 % 1 Jahr +58,35 %

Silber steigt moderat umauf 58,55. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,93895USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 58,55USD ein Wert von 11.285,4USD geworden – ein Gewinn von +125,71 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt und überwiegend vorsichtig. Es gibt Hinweise auf Stabilisierung, aber noch kein klares Kaufsignal. Technisch gilt der Widerstand um 64–65 USD; erst darüber wäre eine stärkere Aufwärtsdynamik plausibel. Unterstützungen liegen bei 53 USD; 50 und 57 dienen als Referenz. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht in Zahlen genannt; insgesamt wirkt der Ton zurückhaltend.