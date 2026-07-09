Scout24: Rückkäufe & Berenberg-Upgrade – KI treibt Aktie an

Laut einer Pflichtmitteilung vom 6. Juli 2026 hat Scout24 im Zeitraum 29. Juni bis 3. Juli 2026 insgesamt 131.596 eigene Aktien über ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut an der Börse XETA zurückgekauft. Die Tagesaufteilungen: 17.689 Stück am 29. Juni (gewichteter Durchschnittskurs 72,9074 Euro), 35.000 Stück am 30. Juni (72,9450), 35.000 am 1. Juli (73,1833), 18.907 am 2. Juli (74,5774) und 25.000 am 3. Juli (73,4545). Seit dem 1. Juni 2026 beläuft sich die Gesamtzahl der im Rückkaufprogramm erworbenen Aktien auf 435.584 Stück. Detaillierte Transaktionsdaten stellt Scout24 auf seiner Investor-Relations-Seite bereit.

Scout24 hat binnen weniger Tage zwei Signale an den Kapitalmarkt gesendet: ein fortgesetztes Aktienrückkaufprogramm und eine kräftige Analystenhochstufung, die zusammen die Erwartung steigender Ertragsdynamik unterstreichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rückkäufe dienen typischerweise der Kapitalallokation, dem Kursunterstützungsmechanismus und der Ergebnisverbesserung je Aktie (EPS). Scout24 setzt den Plan offenbar konsequent fort, womit der Vorstand Vertrauen in die eigene Cash-Generierung und in eine positive Geschäftsentwicklung vermittelt. Da die Käufe über regulierte Handelsplätze erfolgten und durch ein Kreditinstitut ausgeführt wurden, entsprechen sie den Vorgaben der Transparenz- und Marktmissbrauchsregulierung.

Unmittelbar anschließend hob die Privatbank Berenberg am 7. Juli 2026 ihr Kursziel für Scout24 von 100 auf 140 Euro und bestätigte die Einstufung "Buy". Analyst Gerhard Orgonas begründet die Anhebung mit erwarteten Wachstumsimpulsen durch Künstliche Intelligenz: Er sieht Scout24 an der Spitze der KI-Innovation bei Immobilienportalen und erwartet beschleunigtes Umsatz- und Ergebniswachstum infolge entsprechender Initiativen. Für einen Drei-Jahres-Horizont sieht Berenberg sogar Potenzial für einen Anstieg auf 180 Euro.

Die Kombination aus fortgesetztem Rückkauf und positiver Analystenprognose ist für Anleger signalstark: Managementmaßnahmen zur Kapitalrückführung treffen auf gestiegene strukturelle Wachstumserwartungen. Trotzdem bleiben Risiken bestehen — etwa die Umsetzung der KI-Projekte, Wettbewerbsdruck und makroökonomische Einflüsse auf den Immobilienmarkt. Für die Bewertung relevant sind künftig die kommunizierten Effekte auf Umsatzwachstum und Margen sowie die Fortsetzung der Rückkaufstrategie. Kurzfristig dürfte die Meldung die Kursdynamik stützen; nachhaltig entscheidet sich der Markt an den realen Ergebnissen der KI-Investitionen.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 73,45EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.

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