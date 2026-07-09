Versicherungsbranche 2026: KI-Boom rettet gedämpftes Prämienwachstum?

Die unmittelbare Folge: Das reale Gesamtwachstum der Versicherungsprämien fällt von 3,9 Prozent (2025) auf geschätzte 1,3 Prozent (2026). Besonders hart trifft es das Nichtlebengeschäft, dessen Realwachstum 2026 nur noch 0,6 Prozent erreichen dürfte – deutlich unter dem langfristigen Trend von 3,6 Prozent. Industrie­ländern droht ein stärkerer Abschwung; Schwellenmärkte zeigen sich relativ resilient. Treiber sind anhaltende Schadeninflation, hoher Preiswettbewerb und geopolitische Unsicherheiten. Dennoch bleiben Nichtleben-Versicherer laut Swiss Re profitabel: Die Eigenkapitalrendite wird für 2026 mit 11,4 Prozent erwartet (gegenüber 14 Prozent 2025), bevor sie bis 2028 auf 7,7 Prozent sinkt. Kapitalanlageerträge fungieren weiterhin als Puffer.

Swiss Re zeichnet ein nüchternes Bild: Die Versicherungsbranche steht vor einem gedämpften Wachstumsjahr 2026, das von wiederkehrenden Angebotschocks, geopolitischer Fragmentierung und einem gleichzeitiges, beispiellosen Investitionszyklus in KI-Infrastruktur geprägt ist. In seinem sigma-Report «World insurance in 2026: Shock absorbers in a fragmenting world» prognostiziert das Swiss Re Institute ein globales BIP-Wachstum von nur 2,5 Prozent bei einer durchschnittlichen Inflation von rund 4,0 Prozent – höhere Preise, geringere Dynamik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Demgegenüber profitiert das Lebensversicherungsgeschäft von höheren Zinsen: Realprämien sollen 2026 um rund 2,3 Prozent wachsen und damit über dem langfristigen Trend liegen. Höhere Wiederanlagerenditen stützen die Profitabilität; Schwellenländer liefern zusätzliches Wachstumspotenzial dank demografischer Trends, Reformen und wachsender Durchdringung.

Eine Schlüsselrolle kommt laut Swiss Re dem Strukturwandel der Lieferketten zu: Nach Pandemie, Energiekrise und Handelskonflikten hat der jüngste Nahost-Konflikt als vierter großer Angebotsschock in sechs Jahren die Priorität von Sicherheit und Autonomie über Effizienz beschleunigt – vom «Just in Time» hin zu «Just in Case». Unternehmen bewerten Lieferantenabhängigkeiten und Logistikketten neu, was Nachfrage nach Resilienzlösungen steigert.

Gleichzeitig eröffnet der KI‑Investitionsboom Chancen für die Branche. Swiss Re schätzt die KI-Ausgaben der Hyperscaler 2026 auf rund 750 Milliarden USD. Massive Investitionen in Rechenzentren, Energieinfrastruktur und Fertigung schaffen neue Risikopools und Bedarf an Deckungen in Sach-, Engineering-, Cyber-, Haftpflicht- und Betriebsunterbrechungsversicherungen. Versicherer sind gefordert, über traditionelle Policen hinaus mit Risk Engineering, alternativem Risikotransfer und Finanzierungslösungen die Transformation der Realwirtschaft zu begleiten.

Fazit: Die Branche muss sich auf ein volatilere Umfeld einstellen – geringeres Prämienwachstum, aber neue Geschäftsfelder durch Infrastrukturinvestitionen. Versicherer, Rückversicherer und Kapitalgeber sind zentrale Akteure, um die Resilienz der globalen Wirtschaft in einer fragmentierten Welt zu stärken.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 144,0EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.