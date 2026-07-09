🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Versicherungsbranche 2026: KI-Boom rettet gedämpftes Prämienwachstum?

    Versicherungsbranche 2026: KI-Boom rettet gedämpftes Prämienwachstum?
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    Swiss Re zeichnet ein nüchternes Bild: Die Versicherungsbranche steht vor einem gedämpften Wachstumsjahr 2026, das von wiederkehrenden Angebotschocks, geopolitischer Fragmentierung und einem gleichzeitiges, beispiellosen Investitionszyklus in KI-Infrastruktur geprägt ist. In seinem sigma-Report «World insurance in 2026: Shock absorbers in a fragmenting world» prognostiziert das Swiss Re Institute ein globales BIP-Wachstum von nur 2,5 Prozent bei einer durchschnittlichen Inflation von rund 4,0 Prozent – höhere Preise, geringere Dynamik.

    Die unmittelbare Folge: Das reale Gesamtwachstum der Versicherungsprämien fällt von 3,9 Prozent (2025) auf geschätzte 1,3 Prozent (2026). Besonders hart trifft es das Nichtlebengeschäft, dessen Realwachstum 2026 nur noch 0,6 Prozent erreichen dürfte – deutlich unter dem langfristigen Trend von 3,6 Prozent. Industrie­ländern droht ein stärkerer Abschwung; Schwellenmärkte zeigen sich relativ resilient. Treiber sind anhaltende Schadeninflation, hoher Preiswettbewerb und geopolitische Unsicherheiten. Dennoch bleiben Nichtleben-Versicherer laut Swiss Re profitabel: Die Eigenkapitalrendite wird für 2026 mit 11,4 Prozent erwartet (gegenüber 14 Prozent 2025), bevor sie bis 2028 auf 7,7 Prozent sinkt. Kapitalanlageerträge fungieren weiterhin als Puffer.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Swiss Re!
    Long
    122,14€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 10,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    144,87€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 9,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Demgegenüber profitiert das Lebensversicherungsgeschäft von höheren Zinsen: Realprämien sollen 2026 um rund 2,3 Prozent wachsen und damit über dem langfristigen Trend liegen. Höhere Wiederanlagerenditen stützen die Profitabilität; Schwellenländer liefern zusätzliches Wachstumspotenzial dank demografischer Trends, Reformen und wachsender Durchdringung.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Eine Schlüsselrolle kommt laut Swiss Re dem Strukturwandel der Lieferketten zu: Nach Pandemie, Energiekrise und Handelskonflikten hat der jüngste Nahost-Konflikt als vierter großer Angebotsschock in sechs Jahren die Priorität von Sicherheit und Autonomie über Effizienz beschleunigt – vom «Just in Time» hin zu «Just in Case». Unternehmen bewerten Lieferantenabhängigkeiten und Logistikketten neu, was Nachfrage nach Resilienzlösungen steigert.

    Gleichzeitig eröffnet der KI‑Investitionsboom Chancen für die Branche. Swiss Re schätzt die KI-Ausgaben der Hyperscaler 2026 auf rund 750 Milliarden USD. Massive Investitionen in Rechenzentren, Energieinfrastruktur und Fertigung schaffen neue Risikopools und Bedarf an Deckungen in Sach-, Engineering-, Cyber-, Haftpflicht- und Betriebsunterbrechungsversicherungen. Versicherer sind gefordert, über traditionelle Policen hinaus mit Risk Engineering, alternativem Risikotransfer und Finanzierungslösungen die Transformation der Realwirtschaft zu begleiten.

    Fazit: Die Branche muss sich auf ein volatilere Umfeld einstellen – geringeres Prämienwachstum, aber neue Geschäftsfelder durch Infrastrukturinvestitionen. Versicherer, Rückversicherer und Kapitalgeber sind zentrale Akteure, um die Resilienz der globalen Wirtschaft in einer fragmentierten Welt zu stärken.



    Swiss Re

    -0,33 %
    +3,21 %
    +12,30 %
    0,00 %
    -3,52 %
    +58,99 %
    +87,03 %
    +91,56 %
    +211,34 %
    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M
    Swiss Re direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 144,0EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Versicherungsbranche 2026: KI-Boom rettet gedämpftes Prämienwachstum? Swiss Re zeichnet ein nüchternes Bild: Die Versicherungsbranche steht vor einem gedämpften Wachstumsjahr 2026, das von wiederkehrenden Angebotschocks, geopolitischer Fragmentierung und einem gleichzeitiges, beispiellosen Investitionszyklus in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     