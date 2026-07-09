Nahost-Konflikt treibt Gaspreise: Deutschland will 24 Mrd. kWh Reserve
Die jüngste Eskalation im Nahen Osten hat die europäischen Gasmärkte in Alarmbereitschaft versetzt und die Notwendigkeit staatlicher Vorsorgepläne erneut ins Rampenlicht gerückt. An der Amsterdamer Börse stieg der Preis für den richtungweisenden TTF-Terminkontrakt zur Lieferung im September am Mittwoch auf 49,27 Euro je Megawattstunde – ein Plus von 5,8 Prozent zum Vortag. Marktteilnehmer führen den Anstieg auf die gestiegene geopolitische Unsicherheit zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, die Waffenruhe mit dem Iran sei de facto beendet. Trumps deutliche Abkehr von Verhandlungen folgte auf Angriffe auf einen katarischen LNG-Tanker und US-Militärschläge gegen Ziele im Iran sowie die Wiederinkraftsetzung von Sanktionen gegen iranisches Öl.
Der Konflikt beeinträchtigt bereits die LNG-Produktion und -Transporte: Die Passage durch die Straße von Hormus ist riskanter geworden, und die Gaslieferungen aus Katar waren zuletzt belastet. In Folge suchen asiatische Abnehmer verstärkt auf dem Spotmarkt nach Versorgungen, was die verfügbaren LNG-Importvolumina für Europa verringert. ING-Strategen warnen vor einer angespannten Versorgungslage, zumal die europäischen Gasspeicher derzeit nur gering gefüllt sind und die Heizperiode naht. Zwar liegt der TTF-Preis noch unter den Spitzenwerten von Mitte März (über 60 Dollar), er hat sich aber im Vergleich zur Zeit vor dem Konflikt (rund 30 Dollar) deutlich erhöht – und zeigte bereits kurzfristige Sprünge in Folge einzelner Zwischenfälle.
Vor diesem Hintergrund plant die Bundesregierung eine staatliche Gasreserve als zusätzliches Instrument der Krisenvorsorge. Geplant ist ein Volumen von 24 Milliarden Kilowattstunden, das über mehrere Jahre beschafft werden soll. Die Reserve zielt auf außergewöhnliche Szenarien wie plötzliche Importausfälle durch Angriffe auf Pipelines oder Schiffe und soll kritische Zeit verschaffen, um alternative Lieferungen zu organisieren oder technische Störungen zu beheben. Die Finanzierung soll über eine Umlage erfolgen, die mit 29 bis 36 Cent je Megawattstunde deutlich moderater ausfallen soll als die bislang abgeschaffte Gasspeicherumlage. Das Vorhaben ist ausdrücklich getrennt von der regulären Wintervorsorge, die weiterhin Aufgabe der Marktakteure bleibt.
Ökonomisch bedeutet das: Kurzfristig könnten Preise und Volatilität weiter zunehmen, solange geopolitische Risiken hoch und Speicherstände niedrig sind. Mittelfristig bietet eine staatliche Reserve eine Pufferwirkung, erhöht jedoch fiskalische und regulatorische Eingriffe in den Gasmarkt. Für Verbraucher bleibt abzuwägen, in welchem Umfang die Kosten einer solchen Absicherung über Umlagen getragen werden müssen und wie schnell sie Wirkung gegen Lieferengpässe entfalten kann.
Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 3,224USD auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.
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