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    ZEAL kauft SevenCanyon für ~34 Mio. GBP – Angriff auf UK-Gewinnspielmarkt

    ZEAL kauft SevenCanyon für ~34 Mio. GBP – Angriff auf UK-Gewinnspielmarkt
    Foto: Tipp24 AG

    ZEAL Network SE hat mit dem Kauf der verbleibenden 96,5 Prozent der Anteile an der britischen SevenCanyon Limited den Eintritt in den lukrativen britischen Gewinnspielmarkt besiegelt. Die Transaktion, aufgebaut auf einem bereits gehaltenen 3,5‑Prozent‑Anteil, sieht eine Barzahlung von rund 33,8 Mio. GBP sowie ein Earn‑out von bis zu 4,8 Mio. GBP vor; Anpassungen nach Vollzug, etwa für Fahrzeuginventar im einstelligen Millionen‑GBP‑Bereich, sind möglich. Die Akquisition wird im Wesentlichen durch ein von der Deutschen Bank arrangiertes endfälliges Darlehen über 40 Mio. EUR mit siebenjähriger Laufzeit finanziert.

    SevenCanyon betreibt mehrere etablierte Plattformen wie 7days Performance, Redline Competitions und UK Carp Competitions und bietet digitale Gewinnspiele mit hochwertigen Sachpreisen (Häuser, Autos, Lifestyle‑Produkte). Im Geschäftsjahr 2026 (04/25–03/26) erzielte das Unternehmen ein EBITDA von mehr als 10 Mio. GBP. ZEAL bezeichnet den Zukauf als EBITDA‑steigernd und erwartet für das erste volle Geschäftsjahr nach Vollzug einen positiven EBITDA‑Beitrag im hohen einstelligen Millionen‑Euro‑Bereich.

    Strategisch erweitert der Zukauf die geografische und produktseitige Diversifikation von ZEAL: Der Zugang zum größten Markt für digitale Gewinnspielangebote in Europa eröffnet direkte Skalierungsmöglichkeiten. ZEAL sieht Synergien insbesondere in Akquisitionsmarketing, Monetarisierung, Kundenbindung, Datenanalyse, regulatorischer Professionalisierung und beim Plattformbetrieb. Angesichts einer erwarteten Professionalisierung des britischen Marktes könnten regulierungs‑ und compliance‑starke Anbieter wie ZEAL zusätzlich profitieren.

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    Finanziell bleibt das Management um CFO Andrea Behrendt bei aller Investitionsbereitschaft auf Flexibilität bedacht: Die Fremdkapitalfinanzierung soll Spielraum für weitere wachstumsorientierte und aktionärsfreundliche Maßnahmen bewahren. Der Vorstand bestätigt die bisherige Konzern‑EBITDA‑Prognose von 70–75 Mio. EUR unter Annahme eines normalen Jackpot‑Umfelds in Deutschland; zugleich sind einmalige Transaktionskosten im mittleren einstelligen Millionen‑Euro‑Bereich eingeplant. ZEAL wird den IFRS‑Ausweis der Umsatzerlöse von SevenCanyon finalisieren und darauf basierend mögliche Anpassungen der Umsatzprognose vornehmen.

    Aus Investorensicht liefert der Deal ein klares Wachstumsargument, bleibt jedoch nicht risikofrei: Wechselkurs‑ und Zinsrisiken durch Fremdfinanzierung, mögliche regulatorische Änderungen in Großbritannien sowie Integrationsrisiken könnten kurzfristig belasten. Gelingt die Realisierung der angekündigten Synergien und Cross‑Selling‑Potenziale, sind jedoch nachhaltige Skaleneffekte und höhere Ertragsstabilität denkbar. Die Finanzierung über ein siebenjähriges endfälliges Darlehen signalisiert mittelfristiges Commitment; Anleger werden auf die ersten konsolidierten Zahlen achten, die Evidenz für die Profitabilität des Zukaufs liefern müssen. Die Transaktion ist kurzfristig bedeutsam.



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    ISIN:DE000ZEAL241WKN:ZEAL24
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    Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 44,00EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.




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