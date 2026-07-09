Regency Silver: Starke Bohrresultate in Dios‑Padre – Gold, Silber, Kupfer

Im Mittelpunkt steht die Veröffentlichung der Aufzeichnung eines Investor‑Webinars (25. Juni 2026), in dem CEO Bruce Bragagnolo und leitender Geologe Michael Tucker die vollständigen Ergebnisse der Bohrkampagne 2025/2026 präsentierten. Insgesamt wurden neun Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.234 Metern ausgewertet. Herausragend ist Bohrloch REG‑26‑35 mit 5,06 g/t Gold, 41,85 g/t Silber und 1,10 % Kupfer über 36,35 m; diese Zone liegt innerhalb einer breiteren 96 m‑Intervalls mit durchschnittlich 2,08 g/t Gold. Ein weiteres signifikantes Intervall, REG‑26‑29, erbrachte 266,04 g/t Silber und 0,56 % Kupfer über 7,55 m rund 250 m unterhalb der historischen Dios‑Padre‑Grube. Die Mineralisierung bildet eine Brekzie, die sich entlang des Einfallens auf etwa 775 m erstreckt und in alle Richtungen offen bleibt.

Regency Silver hat am 6. Juli zwei maßgebliche Mitteilungen veröffentlicht, die sowohl operative Fortschritte am Dios‑Padre‑Projekt in Sonora (Mexiko) als auch personelle und governance‑bezogene Entscheidungen des Unternehmens dokumentieren. Für Anleger signalisieren die Mitteilungen Fortschritt in der Exploration und Kontinuität im Management, zugleich bleiben Risiken typischer Explorationsprojekte bestehen.

Geologisch zeichnet sich eine vertikale Zonierung ab: flachere Bereiche sind silber‑ und kupferreich, in der Tiefe dominiert eine gold‑kupferreiche Mineralisierung. Dieses Muster untermauert die Interpretation eines magmatisch‑hydrothermalen Porphyr‑Epithermal‑Systems und erhöht die Aussicht auf eine signifikante, vertikal ausgedehnte Mineralisierung. Die Webinar‑Aufzeichnung beinhaltet Kernfotos, Schnittdarstellungen und eine Live‑Q&A‑Session, die auf Fragen zu Geologie, Bohrergebnissen und strategischer Ausrichtung einging. Technische Informationen wurden von Michael Tucker, P.Geo., als qualifizierte Person (NI 43‑101) genehmigt; Tucker ist zugleich Direktor und damit nicht unabhängig.

Parallel dazu bestätigten Aktionäre auf der jährlichen und außerordentlichen Hauptversammlung die Struktur des Verwaltungsrats auf fünf Mitglieder. Wiedergewählt wurden Bruce Bragagnolo, Michael Tucker, Frank Cordova, Rajinder Chowdhry und Alejandro Sucre. Zudem wurde Manning Elliott LLP als Wirtschaftsprüfer bestellt und der Omnibus‑Aktienvergütungsplan genehmigt. Diese Beschlüsse sichern Management‑Kontinuität und schaffen einen Rahmen zur Mitarbeiter‑ und Management‑bindung.

Für Investoren bedeuten die Resultate sowohl positives Explorationsmomentum als auch anhaltenden Kapitalbedarf und operative Risiken (Bohrung, Genehmigungen, Finanzierung, Rohstoffpreise). Regency Silver bleibt an den Börsen TSXV, OTCQB und FSE gelistet und weist auf übliche zukunftsgerichtete Risiken hin. Die Aufzeichnung des Webinars ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Regency Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,72 % und einem Kurs von 0,061EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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