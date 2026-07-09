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    PSI verschiebt Jahresabschlüsse: Prüfer fordert Nachweis, Neuansatz 13. Juli

    PSI verschiebt Jahresabschlüsse: Prüfer fordert Nachweis, Neuansatz 13. Juli
    Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online

    PSI Software SE hat die Veröffentlichung ihrer geprüften Jahres- und Konzernabschlüsse für das Geschäftsjahr 2025 verschoben. Ursprünglich bereits angekündigte Veröffentlichungstermine wurden laut Ad-hoc-Mitteilung vom 8. Juli 2026 „nochmals um wenige Tage“ nach hinten verlegt; das neue voraussichtliche Veröffentlichungsdatum ist der 13. Juli 2026. Die Mitteilung erfolgte als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 und wurde über den Dienstleister EQS verbreitet.

    Hintergrund der Verzögerung ist ein ergänzender Prüfungsnachweis, den der Abschlussprüfer im Zuge eines verlängerten Wertaufhellungszeitraums für eine einzelne Bilanzposition im Konzernabschluss anfordert. Die betroffene Position hat nach Unternehmensangaben einen Umfang von bis zu fünf Millionen Euro. Konkrete Hinweise auf Änderungen an den vorläufigen Zahlen gibt PSI nicht; vielmehr geht es um die Beschaffung zusätzlicher Unterlagen, um die Prüfung ordnungsgemäß abschließen zu können. Das Unternehmen kommuniziert damit transparent über den formalen Prüfungsprozess und die damit verbundene zeitliche Verschiebung.

    Parallel zur Mitteilung über die Jahresabschlüsse veröffentlichte PSI eine Vorabbekanntmachung gemäß §§ 114, 115 und 117 WpHG zu den geplanten Finanzberichten: Der Jahresfinanzbericht und der Konzern-Jahresfinanzbericht 2025 sollen am 13. Juli 2026 in deutscher beziehungsweise auch in englischer Sprache online gestellt werden (Links auf psi.de wurden genannt). Der Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr/Q2 2026 ist für den 28. Juli 2026 vorgesehen, ebenfalls in deutscher und englischer Sprache.

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    PSI weist in den Verlautbarungen auf die formalen Distributionsservices von EQS hin; für den Inhalt sei der Emittent verantwortlich. In der Ad-hoc-Meldung sind zudem Unternehmensdaten wie Sitz in Berlin, Kontaktangaben der Investor-Relations-Abteilung und Börsenplätze (Prime Standard Frankfurt sowie mehrere regionale Handelsplätze) aufgeführt. ISIN und WKN wurden ebenfalls genannt.

    Für Anleger und Marktteilnehmer bleibt die Verzögerung überschaubar: Es handelt sich um eine kurzfristige Fristverschiebung, begründet durch zusätzliche Prüfungsanforderungen des Abschlussprüfers. Solange keine abweichenden Zahlen vorgelegt werden, ist keine unmittelbare Aussage über signifikante wirtschaftliche Auswirkungen möglich. Die bevorstehenden, nun neu terminierten Veröffentlichungen werden voraussichtlich mehr Klarheit über die geprüften Abschlüsse bringen; PSI-IR ist als Ansprechpartner genannt.



    PSI AG

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    ISIN:DE000A0Z1JH9WKN:A0Z1JH
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    Die PSI AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 45,00EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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