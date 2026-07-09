AGRANA: EBIT +521% auf 35,4 Mio. € – Trendwende trotz Umsatzminus

Segmentanalyse: Das Kerngeschäft Food & Beverage Solutions (FBS) blieb mit einem Umsatz von 448,7 Mio. Euro weitgehend stabil, das EBIT ging jedoch leicht zurück auf 33,6 Mio. Euro (Vj. 36,4 Mio.) – belastet von schwächeren Deckungsbeiträgen im Getränkebereich. Im Segment ACS – Stärke erhöhte sich das EBIT deutlich auf 10,4 Mio. Euro bei einem Umsatz von 252,0 Mio. Euro; Treiber war eine verbesserte Ethanolmarge. Das Segment ACS – Zucker verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 146,1 Mio. Euro, zeigte aber mit einem operativen Ergebnis von –2,7 Mio. Euro eine spürbare Entspannung gegenüber dem Vorjahresminus (–10,7 Mio.), vor allem aufgrund geringerer Herstellkosten nach Restrukturierungsmaßnahmen und stabilen Verkaufspreisen.

AGRANA hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026|27 mit deutlich verbessertem Ergebnis vorgelegt: Der Konzern erwirtschaftete von 1. März bis 31. Mai 2026 einen Umsatz von 855,3 Mio. Euro (-2,8 % gegenüber Vorjahr), während das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) mit 35,4 Mio. Euro einen Sprung von 521 % gegenüber 5,7 Mio. Euro im Vorjahr verzeichnete. Die EBIT-Marge stieg damit auf 4,1 % (Vj. 0,6 %). Das Konzernergebnis kletterte auf 19,3 Mio. Euro (Vj. -7,9 Mio. Euro); die Eigenkapitalquote verbesserte sich leicht auf 45,3 %.

Management und Strategie: Vorstandsvorsitzender Stephan Büttner bewertet das Quartal als soliden Start ins Geschäftsjahr; die Effizienzprogramme greifen demnach, die operativen Märkte stabilisieren sich, und Integrationsprojekte rund um AUSTRIA JUICE und Mercator-Emba verlaufen planmäßig. Unter der Konzernstrategie „AGRANA NEXT LEVEL“ sollen im laufenden Jahr Maßnahmen mit einem jährlichen Einsparpotenzial von bis zu 110 Mio. Euro umgesetzt werden.

Finanzparameter und Investitionen: AGRANA erwartet für 2026|27 ein EBIT, das deutlich über dem Vorjahr liegen soll, sowie einen leichten Umsatzanstieg. Das Investitionsvolumen wird mit rund 113 Mio. Euro beziffert – moderat über Vorjahr, aber unter dem Abschreibungsniveau von etwa 117 Mio. Euro.

Offene Fragen für Anleger: Die Unternehmensmitteilung bleibt in einem Punkt vage: Konkrete Angaben zu jüngsten Asset-Transaktionen (z. B. Verkauf Leopoldsdorf) fehlen – insbesondere Verkaufserlös, letzter Buchwert und die Auswahl des Käufers (ein kleiner Schweizer Finanzdienstleister) werden nicht erläutert. Für die Hauptversammlung relevant sind deshalb Fragen zur Bewertungsbasis, Bieterverfahren, etwaigen Interessenkonflikten, Verwendungszweck der Mittel und Auswirkungen auf die operative Struktur. Insgesamt zeigt das Quartal eine operative Trendwende, die jedoch durch Transparenzfragen bei Einzeltransaktionen relativiert wird.

Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 11,95EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

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