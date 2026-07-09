ENGWE stellt das E26 3.0 Pro vor und expandiert in die aufstrebende eSUV-Kategorie für intelligenteres Fahren auf unterschiedlichstem Terrain

BERLIN, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine weltweit tätige Marke für Elektromobilität, hat das kommende Modell E26 3.0 Pro angekündigt und damit seine Vision für die nächste Generation von eSUV-E-Bikes vorgestellt. Das E26 3.0 Pro wurde nach dem Konzept „The Smartest Mid-Drive eSUV" entwickelt und markiert die neueste Weiterentwicklung der ENGWE E-Serie, während es gleichzeitig die Präsenz der Marke im wachsenden All-Road-Segment ausbaut. Das neue Modell spiegelt zudem ENGWEs anhaltenden Fokus auf die Entwicklung intelligenterer und leistungsfähigerer E-Bikes wider, die den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen in Europa gerecht werden.

Da sich die Nutzung von E-Bikes zunehmend über den täglichen Pendelverkehr hinaus ausweitet, suchen immer mehr Radfahrer nach einem einzigen Fahrrad, das sowohl für den Arbeitsweg unter der Woche als auch für Erkundungstouren am Wochenende geeignet ist. Dieser Wandel beschleunigt die Entstehung der E-SUV-Kategorie, die den Komfort von Trekkingrädern mit der Sicherheit und Vielseitigkeit verbindet, die für das Fahren in gemischtem Gelände erforderlich sind.

Herkömmliche Stadt-E-Bikes legen oft den Schwerpunkt auf Effizienz auf asphaltierten Straßen, bieten jedoch nur begrenzten Komfort und Kontrolle auf unebenem Gelände. Geländegängige Fahrräder hingegen bieten eine bessere Offroad-Tauglichkeit, können jedoch die Alltagstauglichkeit beeinträchtigen. E-SUV-E-Bikes, die zwischen diesen Kategorien angesiedelt sind – ähnlich wie SUVs in der Automobilwelt –, bieten die ideale Balance zwischen Alltagskomfort und All-Road-Fähigkeit.

Das ENGWE E26 3.0 Pro wird diesen sich wandelnden Anforderungen mit einem 100-Nm-Mittelmotorsystem, einem Viergelenk-Vollfederungsrahmen und integrierten intelligenten Fahrtechnologien wie GPS-Tracking, Bewegungserkennung, App-Konnektivität und Fahrüberwachung gerecht. Zusammen sorgen diese Funktionen für eine souveräne Leistung auf städtischen Straßen, Landstraßen, Schotterwegen und Freizeitstrecken und verbessern gleichzeitig den Fahrkomfort und die Sicherheit im Alltag.

„Das E26 3.0 Pro verkörpert unsere Vision für die Zukunft der All-Road-Elektromobilität", sagte ein ENGWE-Sprecher. „Die Fahrer von heute erwarten, dass sich ein Fahrrad an verschiedene Fahrumgebungen anpassen kann, ohne dabei an Komfort oder Leistung einzubüßen. Mit dem E26 3.0 Pro vereinen wir leistungsstarke Mittelmotor-Unterstützung, den Komfort einer Vollfederung und intelligente Konnektivität in einer einzigen eSUV-Plattform."

Das E26 3.0 Pro wird am 29. Juli offiziell auf den Markt kommen; weitere Produktdetails, Medienberichte, Preise und Verfügbarkeit werden zum Start bekannt gegeben.

Informationen zu ENGWE

ENGWE ist eine 2014 gegründete globale Marke für Elektromobilität, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von E-Bikes und E-Scootern für den städtischen Pendelverkehr und die Freizeitnutzung spezialisiert hat. Das Unternehmen bedient Nutzer in mehr als 40 Ländern und Regionen und hat sich der Entwicklung praktischer, zuverlässiger und innovativer Mobilitätslösungen für den täglichen Transport und für Ausflüge in die Natur verschrieben.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von ENGWE.

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