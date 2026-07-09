RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 62,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion bedeute einen höheren Anteil regulierter Gewinne für RWE, schrieb Alexander Wheeler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht insgesamt viele Chancen für den Konzern, unter anderem mit Blick auf die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 56,44EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Alexander Wheeler

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 62,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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