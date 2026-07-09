JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 825 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aussagen von Führungskräften beim Facebook-Mutterkonzern bestätigten seine Einschätzung, dass die Investitionen eher steigen als sinken werden, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Besonders hervorzuheben sei, dass das Cloud-Geschäft wiederholt als immer wichtigerer Bestandteil der Meta-Strategie dargestellt worden sei. Dies untermauere seine Ansicht, dass Sorgen um einen Nachfragerückgang im Bereich Cloud/Rechenzentren unbegründet seien./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 530,9EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 825

Kursziel alt: 825

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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