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    US-Angriffe legen wichtige Bahnstrecke im Iran lahm

    Für Sie zusammengefasst
    • Zugverkehr Teheran-Maschhad vorübergehend gestoppt
    • Personenzüge auf der Strecke eingestellt
    • Bestattung in Maschhad heute Flüge untersagt
    US-Angriffe legen wichtige Bahnstrecke im Iran lahm
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran ist der Zugverkehr nach den nächtlichen US-Angriffen auf einer wichtigen Strecke unterbrochen worden. Nach der Bombardierung auf einen Abschnitt der Bahnstrecke Teheran-Maschhad haben Personenzüge ihre Fahrten eingestellt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Es werde daran gearbeitet, die Strecke so schnell wie möglich zu reparieren.

    Die Fahrt von der iranischen Hauptstadt Teheran in die nordöstliche Millionenmetropole Maschhad dauert in der Regel 11 Stunden. Heute soll dort der Ende Februar getötete oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei bestattet werden.

    Ob von der Sperrung der Strecke auch Anhänger betroffen waren, die nach Maschhad reisen, war zunächst unklar. Aus Sicherheitsgründen sind am Donnerstag Flüge über der Pilgerstadt untersagt./arb/DP/stk






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