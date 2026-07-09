RBC stuft Schott Pharma auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 18 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Mit den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal habe der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente seine verbliebenen Sorgen abgehakt, schrieb Charles Weston in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:33 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 19,70EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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