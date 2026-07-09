SpaceX fällt zweiten Tag in Folge unter Debütkurs

Nach einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar eröffnete die Aktie am ersten Handelstag bei 150 US-Dollar und stieg innerhalb weniger Tage bis auf ein Rekordhoch von 201,80 US-Dollar.

Am Mittwoch schloss die SpaceX-Aktie bei 148,30 US-Dollar und damit 0,78 Prozent tiefer. Es war bereits der zweite Handelstag in Folge, wo die Aktie unter ihrem ersten offiziellen Börsenkurs von 150 US-Dollar notierte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nasdaq-100-Aufnahme brachte nicht den erhofften Kursschub

Erst am Dienstag wurde SpaceX in den Nasdaq-100-Index aufgenommen – weniger als einen Monat nach dem Börsendebüt am 12. Juni. Die außergewöhnlich schnelle Aufnahme wurde unter anderem durch geänderte Börsenregeln ermöglicht, die neu gelisteten Unternehmen einen früheren Zugang zum viel beachteten Technologieindex erlauben.

Mit der Indexaufnahme waren zahlreiche indexgebundene Fonds und ETFs gezwungen, SpaceX-Aktien zu kaufen, um ihre Portfolios an die neue Indexzusammensetzung anzupassen. Viele Marktteilnehmer hatten deshalb mit zusätzlichem Kaufdruck gerechnet. Doch genau dieser erwartete Kursschub blieb aus.

Analysten sehen trotz Rücksetzer erhebliches Potenzial

Während sich die Aktie kurzfristig schwächer entwickelt, bleiben viele Analysten ausgesprochen optimistisch. Morgan Stanley startete die Bewertung mit "Overweight" und einem Kursziel von 300 US-Dollar. Bernstein empfiehlt die Aktie mit "Outperform" und sieht ein Kursziel von 239 US-Dollar. RBC Capital Markets vergibt ebenfalls ein "Outperform"-Rating mit einem Ziel von 225 US-Dollar. UBS empfiehlt die Aktie zum Kauf und nennt ein Zwölf-Monats-Kursziel von 210 US-Dollar.

SpaceX bald im S&P 500?

Langfristig könnte sich SpaceX um eine Aufnahme in den S&P 500 bemühen. Nach Einschätzung von Marktstrategen würde dieser Schritt erheblich größere Kapitalströme auslösen als die Aufnahme in den Nasdaq-100. Hintergrund ist das deutlich höhere Anlagevolumen indexgebundener Fonds und ETFs, die den S&P 500 abbilden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 131,0EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.





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