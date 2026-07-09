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    Chip-Hype

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    SK Hynix: Mega-IPO an der Wall Street siebenfach überzeichnet – und jetzt?

    Insidern zufolge soll das US-Debüt von SK Hynix mehr als siebenfach überzeichnet sein. Der Ausgabepreis soll heute festgelegt werden. Am Freitag startet der vorläufige Handel an der Nasdaq, am Montag der reguläre.

    Chip-Hype - SK Hynix: Mega-IPO an der Wall Street siebenfach überzeichnet – und jetzt?
    Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press Wire

    Das US-Börsendebüt von SK Hynix soll mehr als siebenfach überzeichnet sein. Die Nachfrage stammt demnach von großen institutionellen Investoren, darunter globale Long-Only-Fonds, auf Technologie spezialisierte Fonds, Staatsfonds und Investoren aus Asien. Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem US-Nachrichtensender Bloomberg.

    Der südkoreanische Speicherchipriese will 177,9 Millionen American Depositary Receipts (ADR) verkaufen. Die Dimensionen sind gewaltig: Jede ADR entspricht einem Zehntel einer Stammaktie. Auf Basis des Schlusskurses in Seoul vom Mittwoch von 2.076 Millionen Won (1.380 US-Dollar) je Aktie käme das Angebot laut einer Berechnung von Bloomberg auf rund 24,5 Milliarden US-Dollar. Damit wäre es eines der größten ausländischen Börsendebüts in den USA überhaupt – nur Alibaba lag mit 25 Milliarden US-Dollar darüber.

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    Genau hier wird es heikel. Der Hype trifft auf einen plötzlich nervösen Markt. Die Aktie von SK Hynix fiel in Korea am Mittwoch um 5,7 Prozent. Seit dem Rekordhoch Ende Juni beträgt das Minus 30 Prozent. Dennoch hat sich der Kurs seit Jahresbeginn fast verdreifacht. Anleger wetten weiterhin auf den KI-bedingten Hunger nach Speicherchips. Doch die jüngsten Rückschläge bei SK Hynix und Micron zeigen: Der Handel ist kein Selbstläufer mehr.

    Laut Bloomberg schlossen die Banken die Orderbücher am Mittwoch um 16 Uhr Ortszeit. Den Börsengang führen Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und JPMorgan an, neun weitere Häuser sind beteiligt.

    Der nächste Termin ist gesetzt: Die ADRs sollen am Freitag zunächst im sogenannten When-issued-Handel an der Nasdaq Global Select Market starten. Das Kürzel lautet dann SKHYV. Mit Beginn des regulären Handels am 13. Juli soll daraus SKHY werden.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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