DEUTZ beschleunigt Transformation mit Milliarden-Deal im Verteidigungssektor
DEUTZ setzt ein starkes Zeichen im Verteidigungssektor: Mit der Übernahme von FFG entsteht ein neuer europäischer Schwergewichtsanbieter für militärische Systeme.
Foto: DEUTZ AG
- DEUTZ erwirbt 100% der Anteile an der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH für rund 1,6 Mrd. Euro; der Kaufpreis wird teilweise bar und teilweise in DEUTZ-Aktien gezahlt; die bisherigen Eigentümerfamilien werden langfristige Ankeraktionäre mit bis zu 29,9%.
- Ziel der Transaktion ist es, DEUTZ zu einem führenden europäischen Systemanbieter für militärische Fahrzeuge, Antriebe und Energielösungen zu machen; FFG wird Kern der Defense-Business-Unit, Defence eine weitere tragende Säule neben Energy, Engines, NewTech und Service.
- FFG hat mehr als 1.100 Mitarbeitende, produziert, wartet und modernisiert militärische Rad- und Kettenfahrzeuge und ist Partner von Bundeswehr, NATO-Programmen sowie der Ukraine; 2025er-Umsatz ca. 760 Mio. Euro; Auftragsbestand deutlich höher als Umsatz.
- Governance: Die bisherigen Eigentümerfamilien von FFG erhalten bis zu 29,9% der DEUTZ-Beteiligung und zwei Sitze im Aufsichtsrat; der paritätisch besetzte Aufsichtsrat bleibt; eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage soll auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. August 2026 beschlossen werden; Closing erwartungsgemäß Ende 2026 bis Q1/2027.
- Synergien/Ziele: Erwartete signifikante Umsatz- und Kostensynergien; positive Wirkung auf die EBIT-Marge des kombinierten Unternehmens; die DEUTZ-Ziele für 2030 von 4 Mrd. Euro Umsatz und 10% EBIT-Marge sollen früher erreicht werden.
- Betriebliche Integration: FFG bleibt operativ eigenständig als Kern der Defense-Business-Unit; DEUTZ stärkt Skalierung, Technologie- und Finanz-Skalierung sowie weltweites Servicenetzwerk; der Schritt soll die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands/ Europas stärken und hochwertige Arbeitsplätze sichern.
Der Kurs von Deutz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,3225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,01 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.898,42PKT (+0,47 %).
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