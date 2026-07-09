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    DEUTZ-Aktie: FFG-Übernahme per Barzahlung + DEUTZ-Aktien bis 29,9%

    Mit einem milliardenschweren Zukauf stellt DEUTZ die Weichen für Wachstum im Verteidigungssektor und holt sich mit FFG einen führenden Spezialisten ins Haus.

    DEUTZ-Aktie: FFG-Übernahme per Barzahlung + DEUTZ-Aktien bis 29,9%
    Foto: DEUTZ AG
    • DEUTZ AG erwirbt 100% der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH zum Gesamtpreis von 1,6 Mrd. EUR (ca. 1,0 Mrd. EUR Barkomponente, ca. 0,6 Mrd. EUR Eigenkapital in Form neuer DEUTZ-Aktien).
    • Die Verkäuferfamilien erhalten Anteile am erhöhten Grundkapital von DEUTZ von bis zu 29,9% und werden langfristige Ankeraktionäre; eine Investorenvereinbarung regelt die künftige Beziehung und Aufsichtsratvertretung.
    • Eine außerordentliche Hauptversammlung zur Ausgabe der neuen DEUTZ-Aktien ist für den 24. August 2026 vorgesehen.
    • FFG ist ein führender europäischer Anbieter militärischer Land- und Spezialfahrzeuge mit ca. 760 Mio. EUR Umsatz 2025 und etabliertem Partner der Bundeswehr, NATO-Streitkräfte und der Ukraine.
    • Die Transaktion soll das profitable Wachstum von DEUTZ beschleunigen und hilft, die strategischen Ziele für 2030 (Umsatz 4 Mrd. EUR, bereinigte EBIT-Marge 10%) früher zu erreichen.
    • Der Closing steht unter üblichen Bedingungen (behördliche Genehmigungen, aoHV-Zustimmung zur Kapitalerhöhung) und wird voraussichtlich Ende 2026 oder Q1 2027 erfolgen; nach Vollzug bildet FFG das Kerngeschäft im DEUTZ Defense-Geschäft.

    Der Kurs von Deutz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,3675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,52 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.908,61PKT (+0,51 %).


    Deutz

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    ISIN:DE0006305006WKN:630500
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