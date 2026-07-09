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    AKTIE IM FOKUS

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    Schott Pharma springen an - Analystenlob nach Prognoseerhöhung

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott Pharma Aktien klettern vorbörslich auf 19,76
    • RBC Analyst empfiehlt Outperform und Kursziel 21
    • Schott hebt Jahresziele nach starkem Quartal an
    AKTIE IM FOKUS - Schott Pharma springen an - Analystenlob nach Prognoseerhöhung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schott Pharma haben am Donnerstagmorgen im vorbörslichen Handel ein Jahreshoch erklommen. Die Papiere des Spezialisten für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente kletterten auf der Handelsplattform Tradegate mit 19,76 Euro um 12 Prozent über ihren Xetra-Vortsgesschluss.

    Die Mainzer erhöhten nach einem starken Quartal ihre Ziele für das Gesamtjahr. Analyst Charles Weston von der kanadischen Bank RBC reagierte prompt mit einer "Outperform"-Empfehlung. Mit seinem Kursziel von 21 Euro signalisiert er auch nach dem nun erfolgten Kurssprung noch Potenzial bis auf das Chartniveau vom Oktober 2025.

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    Mit den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal habe Schott seine verbliebenen Sorgen abgehakt, so Weston. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott.

    Schott-Aktien waren im März auf ein Rekordtief von 12,62 Euro gefallen und befinden sich seither auf Erholungskurs. Bis zum Rekord aus dem Frühjahr 2024 bei über 43 Euro ist noch viel Luft nach oben. Papiere des Wettbewerbers Gerresheimer wurden bei Tradegate kaum gehandelt./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 29,22 auf Tradegate (09. Juli 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -38,78 %/-4,76 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertung von Gerresheimer: Schott-Pharma‑Prognose könnte Marktanteile kosten; gemeldete Short‑Positionen schwanken (Arrowstreet/AQR reduziert, D.E. Shaw erhöht). Diskutiert werden starke Intraday‑Volatilität nach Barclays‑Downgrade (Tief 27,82 € von 30,14 €, Schluss 29,08 €), 28 € als neue Unterstützung, hohes Volumen (~553k) und mögliches Short‑Covering, das bullish gedeutet wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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    dpa-AFX
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