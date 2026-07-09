Schott Pharma springen an - Analystenlob nach Prognoseerhöhung

Die Mainzer erhöhten nach einem starken Quartal ihre Ziele für das Gesamtjahr. Analyst Charles Weston von der kanadischen Bank RBC reagierte prompt mit einer "Outperform"-Empfehlung. Mit seinem Kursziel von 21 Euro signalisiert er auch nach dem nun erfolgten Kurssprung noch Potenzial bis auf das Chartniveau vom Oktober 2025.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schott Pharma haben am Donnerstagmorgen im vorbörslichen Handel ein Jahreshoch erklommen. Die Papiere des Spezialisten für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente kletterten auf der Handelsplattform Tradegate mit 19,76 Euro um 12 Prozent über ihren Xetra-Vortsgesschluss.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal habe Schott seine verbliebenen Sorgen abgehakt, so Weston. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott.

Schott-Aktien waren im März auf ein Rekordtief von 12,62 Euro gefallen und befinden sich seither auf Erholungskurs. Bis zum Rekord aus dem Frühjahr 2024 bei über 43 Euro ist noch viel Luft nach oben. Papiere des Wettbewerbers Gerresheimer wurden bei Tradegate kaum gehandelt./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 29,22 auf Tradegate (09. Juli 2026, 07:51 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,55 %. Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd.. Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -38,78 %/-4,76 % bedeutet.



