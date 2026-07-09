Eurokurs legt zum US-Dollar leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Auswirkungen des wieder zugespitzen Iran-Krieges und des damit verbundenen Ölpreisanstiegs auf den Euro-Dollar-Wechselkurs halten sich weiter in Grenzen. Die europäische Gemeinschaftswährung legte am Donnerstagmorgen leicht zu, und zwar um 0,14 Prozent auf 1,1432 US-Dollar. Damit bleibt der Kurs in seiner zuletzt recht engen Spanne.

Die Ölpreise zogen in der laufenden Woche wegen der erneuten Eskalation zwischen den USA und dem Iran zwar wieder an, liegen aber immer noch deutlich unter den jüngsten Höchstständen.