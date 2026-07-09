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    Devisen

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    Eurokurs legt zum US-Dollar leicht zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Dollar kaum bewegt trotz Iran-Krieg und Öl
    • Euro stieg um 0,14 Prozent auf 1,1432 US-Dollar
    • Korrelation Ölpreis-Wechselkurs deutlich gesunken
    Devisen - Eurokurs legt zum US-Dollar leicht zu
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Auswirkungen des wieder zugespitzen Iran-Krieges und des damit verbundenen Ölpreisanstiegs auf den Euro-Dollar-Wechselkurs halten sich weiter in Grenzen. Die europäische Gemeinschaftswährung legte am Donnerstagmorgen leicht zu, und zwar um 0,14 Prozent auf 1,1432 US-Dollar. Damit bleibt der Kurs in seiner zuletzt recht engen Spanne.

    Die Ölpreise zogen in der laufenden Woche wegen der erneuten Eskalation zwischen den USA und dem Iran zwar wieder an, liegen aber immer noch deutlich unter den jüngsten Höchstständen.

    Die Korrelation zwischen dem Wechselkurs und dem Ölpreis sei deutlich zurückgegangen, vor allem weil sich der US-geldpolitische Ausblick von der Entwicklung des Ölpreises entkoppelt habe, erklärte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank in ihrem Morgenkommentar. Die Akteure an den Finanzmärkten setzten mittlerweile auf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed trotz des deutlichen Ölpreisrückgangs im Vergleich zu den Höchstständen nach dem Beginn des Iran-Krieges vor einigen Monaten.

    "Zeitweise war das auf die überraschend robuste Entwicklung am US-Arbeitsmarkt zurückzuführen", so die Commerzbank-Expertin. Dieses Bild habe mit dem jüngst eher schwachen Arbeitsmarktbericht zwar Risse erhalten, die Zinsfantasie bleibe aber, auch weil der neue Fed-Chef Kevin Warsh sich überraschend "falkenhaft" gezeigt habe mit der Äußerung, dass das Mandat der Preisstabilität oberste Priorität habe./mis/stk





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