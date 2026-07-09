UBS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 275 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Dass der Triebwerksbauer mit den Quartalszahlen am 30. Juli den Ausblick anheben werde, sei sehr wahrscheinlich und schon weitgehend eingepreist, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwoch in seinem Ausblick. Damit überwögen für die Aktien moderate Risiken. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf sein gestiegenes Vertrauen in die langfristige Branchenentwicklung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 357,1EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 275

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 310,00 € , was einem Rückgang von -14,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer