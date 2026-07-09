UBS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 275 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Dass der Triebwerksbauer mit den Quartalszahlen am 30. Juli den Ausblick anheben werde, sei sehr wahrscheinlich und schon weitgehend eingepreist, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwoch in seinem Ausblick. Damit überwögen für die Aktien moderate Risiken. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf sein gestiegenes Vertrauen in die langfristige Branchenentwicklung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 357,1EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
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