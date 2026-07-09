RBC hebt Schott Pharma auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 21 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,03 % und einem Kurs von 20,25 auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +16,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,58 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,03 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -22,14 %/+7,06 % bedeutet.