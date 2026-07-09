ANALYSE-FLASH
RBC hebt Schott Pharma auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 21 Euro
- RBC hebt Kursziel für Schott Pharma auf 21 Euro
- Schott auf Outperform hochgestuft durch RBC
- Problem mit Glasspritzenkunde gelöst, Umsatz steigt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 18 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Mit den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal habe der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente seine verbliebenen Sorgen abgehakt, schrieb Charles Weston in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,03 % und einem Kurs von 20,25 auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +16,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,58 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,03 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -22,14 %/+7,06 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 21 Euro
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https://www.plusvisionen.de/16_02_2026/schott-pharma-aktie-die-margenstarke-nachfrage-gefaellt/
Mit den Q1 Zahlen und positiven Analystenstimmen gibt's jetzt hoffentlich bisschen Rückenwind