Sierra Madre zahlt First Majestic-Darlehen vollständig zurück

Vancouver, British Columbia, 8. Juli 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre ... – gibt bekannt, dass es das nicht revolvierende, besicherte Darlehen („Darlehen“) in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zwischen First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) und dem Unternehmen vollständig zurückgezahlt hat.

Einzelheiten zur ursprünglichen Bekanntgabe des Darlehens finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Mai 2024, Einzelheiten zur Verlängerung der Laufzeit mit einem neuen Fälligkeitstermin am 8. Mai 2027 in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Juni 2025 und die Ankündigung einer teilweisen vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. März 2026.

Alex Langer, Präsident und CEO von Sierra Madre, erklärt: „Wir freuen uns, die vollständige Rückzahlung unserer Kreditfazilität bei First Majestic bekannt zu geben, was die starke Cash-Generierung aus unserem Betrieb in La Guitarra widerspiegelt. Das Unternehmen ist derzeit schuldenfrei und erwirtschaftet positive operative Cashflows. Durch den Abbau unserer finanziellen Verpflichtungen sind wir auf einem guten Weg, die Explorations- und Erschließungsaktivitäten sowohl in La Guitarra als auch in Del Toro voranzutreiben.“

Gewährung von Aktienoptionen

Gemäß seinem Aktienoptionsplan (der „Plan“) hat das Unternehmen Mitarbeitern von La Guitarra Compania Minera, S.A. de C.V. sowie bestimmten Verwaltungsratsmitgliedern, Führungskräften und Beratern des Unternehmens Aktienoptionen gewährt, die zum Kauf von insgesamt 8.800.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 1,38 Dollar pro Aktie berechtigen und eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Zuteilungsdatum haben. Die Optionen werden gemäß den Bedingungen des Plans und vorbehaltlich der Regeln und Richtlinien der TSX Venture Exchange gewährt. Die Zuteilung umfasst 150.000 Optionen, die dem Investor-Relations-Berater des Unternehmens, Adelaide Capital Markets Inc., gewährt wurden und zu ¼ drei Monate nach dem Zuteilungsdatum, zu ¼ sechs Monate nach dem Zuteilungsdatum, ein Viertel neun Monate nach dem Zuteilungsdatum und ein Viertel zwölf Monate nach dem Zuteilungsdatum. Die verbleibenden Optionen werden zu einem Drittel unmittelbar am Zuteilungsdatum, zu einem Drittel sechs Monate nach dem Zuteilungsdatum und zu einem Drittel zwölf Monate nach dem Zuteilungsdatum unverfallbar. Diese Zuteilung von Aktienoptionen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.