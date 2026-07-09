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    Elektroauto-Offensive

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    Tesla im Visier: Xiaomi legt jetzt den nächsten SUV nach

    Xiaomi erweitert sein Elektroauto-Portfolio um die SkyNomad-Serie. Der neue SUV soll den Innenraum neu denken und die Position gegen Tesla und BYD stärken.

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    Elektroauto-Offensive - Tesla im Visier: Xiaomi legt jetzt den nächsten SUV nach
    Foto: Stringer - HPIC

    Xiaomi erweitert sein Geschäft mit Elektroautos und bringt mit der neuen SkyNomad-Serie eine weitere Modellfamilie auf den Markt. Nach den Baureihen SU7 und YU7, die der Konzern als fahrerorientierte Fahrzeuge positioniert, rückt nun der Innenraum in den Mittelpunkt. Der Hersteller beschreibt SkyNomad als intelligenten, flexibel konfigurierbaren Großraum-SUV, der sich unterschiedlichen Alltagssituationen anpassen soll.

    Die Entwicklung begann nach Unternehmensangaben Anfang 2023. Ziel war es, ein Fahrzeug zu schaffen, das nicht nur für den Arbeitsweg, sondern ebenso für Familienausflüge, mobiles Arbeiten oder Camping genutzt werden kann. Xiaomi reagiert damit nach eigenen Angaben auf veränderte Kundenwünsche. Nicht mehr allein Platzangebot oder Komfort entschieden über den Kauf, sondern die Frage, wie angenehm sich Menschen im Fahrzeug fühlen.

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    Innenraum wird zum Wohn- und Arbeitsbereich

    Basis der neuen Modellreihe ist die eigens entwickelte Kunlun-Architektur. Ein ebener Fahrzeugboden und verschiebbare Sitze ermöglichen verschiedene Raumkonzepte. So lässt sich der Innenraum je nach Bedarf als klassischer Fahrgastraum, Arbeitsplatz oder Aufenthaltsbereich nutzen. Dafür kombiniert Xiaomi Künstliche Intelligenz mit seinem vernetzten Geräte-Ökosystem und eigener Fertigungstechnologie.

    Xiaomi-Gründer und Vorstandschef Lei Jun erklärte auf der Plattform Weibo: "Unsere Lösung bestand darin, den Raum durch Intelligenz zu gestalten und ein lebendiges Interieur zu schaffen, das sich mit Ihnen mitbewegt."

    Die SkyNomad-Serie soll zunächst auf dem chinesischen Festland eingeführt werden. Einen konkreten Marktstart sowie technische Daten oder Preise nannte Xiaomi bislang nicht.

    Xiaomi verschärft den Wettbewerb

    Die Vorstellung der neuen Baureihe erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Xiaomi seine Position auf dem chinesischen Elektroautomarkt deutlich ausbaut. Nach Daten der China Passenger Car Association war der YU7 im Januar 2026 mit 37.869 verkauften Fahrzeugen das meistverkaufte Modell in China. Das Tesla Model Y kam im gleichen Zeitraum auf 16.845 Einheiten. Xiaomi hatte den SUV zum Marktstart zudem rund 10.000 Yuan günstiger als das Konkurrenzmodell von Tesla angeboten und mit einer höheren Reichweite geworben.

    Allerdings schwanken die monatlichen Verkaufszahlen erheblich. Bereits im Juni 2026 führte das Tesla Model Y laut Branchendienst Yiche die chinesische Zulassungsstatistik mit 38.654 Fahrzeugen wieder an. Der Xiaomi SU7 belegte Rang 5.

    Marktführer bleiben unter Druck

    Der Wettbewerb in China gilt als der härteste der Welt. BYD führte den Weltmarkt für vollelektrische Autos im Jahr 2025 mit großem Abstand an. Das Unternehmen hat mehr als 4,6 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft. Xiaomi zählt trotz seines rasanten Aufstiegs noch nicht zu den größten Autoherstellern Chinas, gewinnt im Markt für Elektroautos jedoch zunehmend an Bedeutung.

    Mit SkyNomad will der Konzern nun weitere Käufergruppen erschließen. Statt den Wettbewerb ausschließlich über Leistung oder Reichweite zu führen, setzt Xiaomi auf einen Innenraum, der sich flexibel an unterschiedliche Lebenssituationen anpasst. Damit erweitert das Unternehmen seine Elektroauto-Strategie und verschärft den Konkurrenzkampf mit Tesla, BYD und anderen chinesischen Herstellern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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