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    Öl sinkt: La Francaise Systematic European Equities R gibt nächsten Aufwärtsimpuls

    Fallende Ölpreise wirbeln Zinsfantasien, Konjunkturaussichten und Börsenstimmung durcheinander – und eröffnen Chancen wie Risiken für Anleger im Sommer.

    Öl sinkt: La Francaise Systematic European Equities R gibt nächsten Aufwärtsimpuls
    • Ölpreis stark gefallen: Im Juni −20,78% (nach −19,26% im Mai), rund −36% seit Ende April – stärkster Zwei‑Monats‑Rückgang seit November 2008 (ausgenommen Corona) mit erwarteten erheblichen Folgen.
    • Zentralbanken dürften im Sommer weniger restriktiv auftreten: 2y2y‑Inflationsswaps nähern sich Vorkrisenniveau; Fed und EZB könnten ihre Inflationsprognosen im September nach unten korrigieren, Zinserhöhungen im Herbst daher unwahrscheinlich (EZB stärker betroffen als Fed).
    • US‑Konjunktur bleibt relativ stark (Redbook‑Index +10% J/J); Erwartung, dass Fed‑Vertreter Kevin Warsh die niedrigeren Ölpreise als Grund sieht, die Zinsen unverändert zu lassen; Märkte sind restriktiver als die Autorenmeinung.
    • Zinskurven dürften im Sommer nach dem Auspreisen erwarteter Zinserhöhungen wieder steiler werden; sinkende Energiepreise reduzieren Inflationsrisiken und sind positiv für Anleihen und Aktien.
    • Aktienmarkt: Die jüngste Rallye (vor allem Technologie/Halbleiter) könnte sich auf zyklische Werte und Finanzwerte ausweiten; die bevorstehende Berichtssaison dürfte wegen erwarteter Aufwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen zusätzlich Auftrieb geben.
    • Risiken: Zölle und Handelsverhandlungen (u. a. USMCA, Auslaufen von Section 301 am 24.07.) könnten den Sommer trüben — US‑Handels‑/Leistungsbilanz schwächer als erwartet und geringere Zolleinnahmen (100–150 Mrd. USD) belasten politische Kommunikation; Gold und Goldaktien (Feb–Jun −24% bzw. −34%) könnten sich dagegen erholen.

    Der Kurs von La Francaise Systematic European Equities R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 130,14EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im Minus.


    La Francaise Systematic European Equities R

    -0,33 %
    -0,43 %
    +4,10 %
    +0,79 %
    +11,41 %
    +46,44 %
    +34,24 %
    +68,44 %
    +79,78 %
    ISIN:DE0009763201WKN:976320
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