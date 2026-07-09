Öl sinkt: La Francaise Systematic European Equities R gibt nächsten Aufwärtsimpuls
Fallende Ölpreise wirbeln Zinsfantasien, Konjunkturaussichten und Börsenstimmung durcheinander – und eröffnen Chancen wie Risiken für Anleger im Sommer.
- Ölpreis stark gefallen: Im Juni −20,78% (nach −19,26% im Mai), rund −36% seit Ende April – stärkster Zwei‑Monats‑Rückgang seit November 2008 (ausgenommen Corona) mit erwarteten erheblichen Folgen.
- Zentralbanken dürften im Sommer weniger restriktiv auftreten: 2y2y‑Inflationsswaps nähern sich Vorkrisenniveau; Fed und EZB könnten ihre Inflationsprognosen im September nach unten korrigieren, Zinserhöhungen im Herbst daher unwahrscheinlich (EZB stärker betroffen als Fed).
- US‑Konjunktur bleibt relativ stark (Redbook‑Index +10% J/J); Erwartung, dass Fed‑Vertreter Kevin Warsh die niedrigeren Ölpreise als Grund sieht, die Zinsen unverändert zu lassen; Märkte sind restriktiver als die Autorenmeinung.
- Zinskurven dürften im Sommer nach dem Auspreisen erwarteter Zinserhöhungen wieder steiler werden; sinkende Energiepreise reduzieren Inflationsrisiken und sind positiv für Anleihen und Aktien.
- Aktienmarkt: Die jüngste Rallye (vor allem Technologie/Halbleiter) könnte sich auf zyklische Werte und Finanzwerte ausweiten; die bevorstehende Berichtssaison dürfte wegen erwarteter Aufwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen zusätzlich Auftrieb geben.
- Risiken: Zölle und Handelsverhandlungen (u. a. USMCA, Auslaufen von Section 301 am 24.07.) könnten den Sommer trüben — US‑Handels‑/Leistungsbilanz schwächer als erwartet und geringere Zolleinnahmen (100–150 Mrd. USD) belasten politische Kommunikation; Gold und Goldaktien (Feb–Jun −24% bzw. −34%) könnten sich dagegen erholen.
Der Kurs von La Francaise Systematic European Equities R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 130,14EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im Minus.
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