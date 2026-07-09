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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutz deutlich erholt - Große Rüstungsübernahme

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz-Aktien steigen auf Tradegate über 7 Prozent
    • Test der exponentiellen 200-Tage-Linie zeichnet sich ab
    • Kauf von FFG für rund 1,6 Milliarden Euro geplant
    AKTIE IM FOKUS - Deutz deutlich erholt - Große Rüstungsübernahme
    Foto: DEUTZ AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Deutz sind am Donnerstagmorgen auf Erholungskurs. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie als mit Abstand aktivster MDax-Wert gegenüber dem Xetra-Schluss über 7 Prozent auf 9,40 Euro. Damit zeichnet sich ein Test der exponentiellen 200-Tage-Linie ab.

    Deutz peilt den größten Zukauf seiner gut 160-jährigen Firmengeschichte an und hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Rüstungskonzerns FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH geschlossen. Die Holsteiner produzieren, warten und modernisieren Schützenpanzer, Mannschaftstransporter und andere Militärfahrzeuge - unter anderem für die Bundeswehr.

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    Der Kaufpreis liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro. Er soll teilweise in Aktien bezahlt werden, die Deutz neu ausgibt./ag/mis

    Deutz

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    ISIN:DE0006305006WKN:630500
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,86 % und einem Kurs von 9,50 auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +8,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +20,81 %/+42,78 % bedeutet.





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