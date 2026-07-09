Homerun baut im Hintergrund eine institutionelle Kapitalmarktplattform auf

Auf den ersten Blick wirkt die heutige Pressemitteilung von Homerun Resources Inc. wie eine weitere Finanzierungsnews, wie sie bei Junior-Rohstoffunternehmen häufig vorkommt. Wer genauer hinsieht, erkennt jedoch ein deutlich größeres Bild.

Während viele Investoren verständlicherweise zunächst auf die anfängliche Investition von 2 Mio. CAD blicken dürften, eröffnet die tatsächliche Vereinbarung Zugang zu insgesamt bis zu 15 Mio. CAD: Über eine erste Tranche von 2 Mio. CAD sowie bis zu 13 Mio. CAD an zusätzlichem Folgekapital, jeweils vorbehaltlich gegenseitiger Zustimmung und der erforderlichen Genehmigungen.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Homerun gleichzeitig strategische Beziehungen mit The Lind Partners, Benchmark und StoneX bekanntgab – 3 international anerkannte Finanzorganisationen, die jeweils eine eigene Rolle innerhalb einer offenbar deutlich breiter angelegten institutionellen Finanzierungsstrategie übernehmen.

In einem größeren Zusammenhang betrachtet scheint Homerun derzeit die finanzielle Infrastruktur aufzubauen, die erforderlich ist, um die Transformation von einem Silica-Ressourcenentwickler zu einem vertikal integrierten Industrie-, Material- und Energietechnologieunternehmen zu unterstützen und damit die Voraussetzungen für die Umsetzung seiner langfristigen Industriestrategie zu schaffen.

3 Unternehmen, 3 unterschiedliche Rollen

Ein Aspekt der Meldung verdient besondere Aufmerksamkeit: Die Beteiligung von 3 separaten Finanzorganisationen.

Zwar sind alle 3 mit der Transaktion verbunden, doch sie übernehmen unterschiedliche Funktionen. Vielmehr steuert jede einen eigenen Baustein zu dem bei, was zunehmend wie eine umfassende Kapitalmarktstrategie erscheint – eine Strategie, die Kapitalbereitstellung, Investmentbanking-Expertise und strategische Finanzberatung in einem übergeordneten Rahmen für Homeruns nächste Wachstumsphase miteinander verbindet.

The Lind Partners: Ein globaler Spezialist für Wachstumskapital

The Lind Partners wurde 2011 gegründet und hat sich als in New York ansässiger Anbieter flexiblen Wachstumskapitals für börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen weltweit etabliert.

Im Gegensatz zu klassischen Kreditgebern konzentriert sich Lind auf maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Unternehmen, die in bedeutende Wachstumsphasen eintreten, insbesondere wenn das Management Alternativen zu stark verwässernden Eigenkapitalfinanzierungen sucht.

Laut Homeruns Pressemitteilung hat Lind mehr als 200 Direktinvestitionen mit einem Transaktionsvolumen von über 2 Mrd. USD abgeschlossen und dabei börsennotierte Unternehmen in Kanada, den USA, Australien und dem Vereinigten Königreich unterstützt.

Die Investmentplattform von Lind ist in der Lage, Direktinvestitionen von bis zu 50 Mio. USD zu tätigen und verdeutlicht damit die Größenordnung des institutionellen Kapitals, das das Unternehmen verwaltet.

Das Portfolio umfasst Sektoren wie Mining, Energie, Industrietechnologien, Gesundheitswesen und fortgeschrittene Fertigung – Branchen, die häufig erhebliches Entwicklungskapital benötigen, bevor sie kommerziellen Maßstab erreichen.

Für Homerun stellt Lind deutlich mehr bereit als eine anfängliche Investition von 2 Mio. CAD. Die Vereinbarung eröffnet Zugang zu bis zu 15 Mio. CAD Kapital und ermöglicht es Homerun, zusätzliche Mittel schrittweise abzurufen, während die industrielle Entwicklung voranschreitet, anstatt den gesamten Betrag bereits im Vorfeld aufzunehmen.

Benchmark: Fast 4 Jahrzehnte Erfahrung an institutionellen Kapitalmärkten

The Benchmark Company wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in New York. Seit fast 40 Jahren berät das Unternehmen aufstrebende Wachstumsunternehmen und betreut institutionelle Investoren in Nordamerika.

Benchmark bietet ein breites Spektrum an Investmentbanking-Dienstleistungen, darunter Eigenkapitalfinanzierungen, Fusionen und Übernahmen (M&A), institutionellen Vertrieb und Handel, Aktienresearch sowie strategische Unternehmensfinanzierungsberatung. Die Research-Plattform des Unternehmens begleitet Gesellschaften aus Bereichen wie Rohstoffe, Technologie, Gesundheitswesen, Industrie und anderen Wachstumssektoren.

Im August 2025 wurde Benchmark Teil der StoneX Group Inc., wodurch sich die globale Vertriebsfähigkeit und institutionelle Reichweite des Unternehmens deutlich erweiterten.

Als exklusiver Placement Agent von Homerun bringt Benchmark umfangreiche Erfahrung in der Strukturierung von Wachstumsfinanzierungen ein.

Gemeinsam mit StoneX verschafft Benchmark Homerun zudem einen erweiterten Zugang zu institutionellen Kapitalmärkten, während das Unternehmen den nächsten Schritt hin zu größeren Finanzierungsinitiativen vorbereitet.

Darüber hinaus sichert die Vereinbarung Benchmark Beteiligungsrechte bei einem möglichen künftigen Börsengang oder einer vergleichbaren Börsennotierung und unterstreicht damit Homeruns langfristige Kapitalmarktstrategie.

Über die aktuelle Transaktion hinaus könnten die institutionellen Beziehungen von Benchmark zunehmend wertvoll werden, wenn Homerun auf größere Finanzierungsanforderungen zusteuert, die mit dem Aufbau seiner integrierten Silica-Wertschöpfungskette verbunden sind.

StoneX: Ein globales Finanzinfrastruktur-Unternehmen

Unter den 3 von Homerun genannten Namen ist StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX; aktuelle Marktkapitalisierung: 9,6 Mrd. USD) innerhalb der internationalen Finanzmärkte wohl der Bekannteste.

StoneX ist ein Fortune-500-Finanzdienstleister mit Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Das Unternehmen bietet institutionelle Dienstleistungen in Bereichen wie Kapitalmarktzugang, Rohstoffhandel, Wertpapierausführung, Clearing, Verwahrung, Devisen, Zahlungsverkehr, Risikomanagement und Investmentbanking.

Ursprünglich als INTL FCStone bekannt, benannte sich das Unternehmen 2020 in StoneX um, nachdem es sich zu einer diversifizierten globalen Finanzdienstleistungsplattform für kommerzielle Unternehmen, institutionelle Investoren und Privatkunden entwickelt hatte.

StoneX wurde von Homerun als nicht-exklusiver Finanzberater mandatiert, um das Management bei der Bewertung größerer strategischer Finanzierungsalternativen zu unterstützen und gleichzeitig das langfristige Ziel des Unternehmens zu begleiten, eine mögliche Notierung an einer höheren US-Börse anzustreben.

Keine typische TSX Venture Finanzierung

Die meisten Junior-Mining-Investoren kennen das klassische Finanzierungsmodell: Ein Unternehmen benötigt Working Capital. Es kündigt eine Privatplatzierung mit einem Abschlag zum aktuellen Marktpreis an, häufig bis zu 25% unter dem Marktpreis, kombiniert mit voller Warrant-Abdeckung.

Solche Finanzierungen bringen zwar kurzfristig Kapital, führen jedoch häufig zu erheblicher Verwässerung für bestehende Aktionäre. Investoren, die vergünstigte Aktien erwerben, erhalten einen unmittelbaren Preisvorteil, während Warrants bei Ausübung zusätzliche künftige Verwässerung verursachen. Wiederholte Finanzierungen dieser Art können die Aktienzahl eines Unternehmens im Laufe der Zeit deutlich erhöhen.

Homeruns Finanzierungsstruktur sieht dagegen deutlich anders aus: Anstatt sofort eine große Zahl vergünstigter Aktien auszugeben, hat das Unternehmen eine Finanzierung verhandelt, die mehrere Elemente enthält, um größere Flexibilität zu bewahren:

Anfängliche Finanzierung von nur 2 Mio. CAD, anstatt den gesamten verfügbaren Betrag sofort abzurufen.

Zugang zu bis zu 15 Mio. CAD, wenn sich künftige Kapitalanforderungen entwickeln.

24-monatige Laufzeit der Finanzierung mit einer 6-monatigen tilgungsfreien Phase vor Beginn der planmäßigen Rückzahlungen.

Ein fester Wandlungspreis für den Kapitalbetrag mit einem Aufschlag von 10% auf den Marktschlusskurs vor der Ankündigung.

50% Warrant-Abdeckung und damit deutlich weniger als die vollen Warrant-Pakete, die bei vielen Junior-Finanzierungen üblich sind.

Ein vertragliches Rückkaufrecht nach Ablauf der gesetzlichen Haltefrist, das Homerun erlaubt, die ausstehende Finanzierung unter bestimmten Bedingungen zurückzukaufen.

Verglichen mit vielen traditionellen TSX Venture-Privatplatzierungen, die vergünstigte Aktienkurse mit umfangreicher Warrant-Abdeckung kombinieren, ist Homeruns Struktur darauf ausgelegt, die unmittelbare Verwässerung für Aktionäre zu reduzieren und zugleich Zugang zu künftigem Wachstumskapital zu bewahren.

Warum heute nur 2 Mio. CAD aufnehmen?

Diese Frage drängt sich auf: Wenn die Vereinbarung Zugang zu bis zu 15 Mio. CAD eröffnet, warum dann zunächst nur 2 Mio. CAD aufnehmen?

Die Antwort dürfte in der breiter angelegten Finanzierungsphilosophie des Managements liegen, die erste Tranche als Brücke zu größeren institutionellen und strategischen Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen.

Anstatt deutlich mehr Kapital aufzunehmen als derzeit erforderlich und entsprechend mehr Wertpapiere auszugeben, scheint sich Homerun gezielt finanzielle Flexibilität gesichert zu haben.

Die erste Tranche stellt kurzfristiges Working Capital bereit und bewahrt zugleich die Möglichkeit, zusätzliche Mittel abzurufen, wenn Projektmeilensteine erreicht werden und sich der Kapitalbedarf weiterentwickelt.

Während Homerun seine industriellen Entwicklungspläne weiter vorantreibt, könnten künftige Finanzierungen auf einer stärkeren operativen Grundlage erfolgen als heute.

Mehr als Kapital

Der vielleicht wichtigste Aspekt der heutigen Meldung ist nicht die Finanzierung allein, sondern die gleichzeitige Mandatierung von Benchmark und StoneX. Diese Beziehungen wären nicht erforderlich gewesen, um lediglich eine Finanzierung über 2 Mio. CAD abzuschließen.

Vielmehr deuten sie darauf hin, dass Homerun Beziehungen zu Finanzinstitutionen aufbaut, die deutlich größere Kapitalmarktinitiativen unterstützen können, während das Unternehmen in Richtung industrieller Silica-Aufbereitung, Solarglasproduktion, fortgeschrittene Materialien und Energiespeichertechnologien voranschreitet.

Homerun-CEO Brian Leeners ordnet die Finanzierung genau in diesen größeren strategischen Zusammenhang ein:

„Diese Finanzierung sowie die Investmentbanking-Partnerschaften mit Benchmark und StoneX verschaffen Homerun kurzfristig Working Capital und bewahren gleichzeitig die notwendige Flexibilität, während wir Gespräche über größere strategische und institutionelle Finanzierungsmöglichkeiten vorantreiben. Wir betrachten diese Finanzierung als Brücke zu weitergehenden Finanzierungsmöglichkeiten, die unsere langfristigen Wachstumsziele und Pläne für eine Notierung an einer höheren Börse unterstützen und gleichzeitig darauf ausgerichtet sind, die Verwässerung für unsere bestehenden Aktionäre möglichst gering zu halten.“

Homerun selbst beschreibt die Lind-Finanzierung als Brücke zu größerem strategischem Kapital und verweist zugleich auf die beratende Rolle von StoneX bei künftigen strategischen Finanzierungsinitiativen sowie einer möglichen Notierung an einer höheren US-Börse.

Aus Sicht des Managements stellt diese Finanzierung keinen Endpunkt dar, sondern einen Zwischenschritt auf dem Weg zu einer breiter angelegten langfristigen Kapitalmarktstrategie.

Aus dieser Perspektive könnte die heute angekündigte Finanzierung erst der Anfang sein.

Fazit

Industrieprojekte benötigen erhebliche Kapitalbeträge. Während Homerun den Übergang von der Ressourcenentwicklung zur industriellen Produktion weiter vorantreibt, dürften sich die Finanzierungsanforderungen von eher retail-orientierten Junior-Finanzierungen hin zu institutionellen Investitionen, strategischen Partnerschaften und möglicherweise Projektfinanzierungen entwickeln.

Der frühzeitige Aufbau von Beziehungen zu weltweit anerkannten Finanzorganisationen, noch bevor dieser größere Kapitalbedarf entsteht, könnte daher einen strategischen Meilenstein darstellen.

Investoren achten häufig auf die Größe einer Finanzierung. Manchmal ist jedoch die aufschlussreichere Frage, wer bereit ist, ein Unternehmen zu finanzieren und warum.

Mit Lind als Anbieter flexiblen Wachstumskapitals, Benchmark mit jahrzehntelanger Investmentbanking-Erfahrung im institutionellen Kapitalmarkt und StoneX als Berater für größere strategische Finanzierungsmöglichkeiten sowie eine mögliche Notierung an einer höheren US-Börse scheint Homeruns Pressemitteilung weit mehr zu sein als eine anfängliche Finanzierung über 2 Mio. CAD.

Sie könnte vielmehr den frühen Aufbau einer institutionellen Kapitalmarktplattform markieren, die darauf ausgelegt ist, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 77.333.285

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,61 CAD (08.07.2026)

Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,374 EUR (08.07.2026)

Marktkapitalisierung: 29 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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