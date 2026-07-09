Starke Auftragszahlen von Nordex sorgen für Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auftragszahlen haben am Donnerstag die Nordex -Aktie vorbörslich zur Erholung angetrieben. Auf Tradegate ging es für das Papier des Windturbinen-Herstellers im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,4 Prozent auf 42,72 Euro nach oben. Damit würde das Papier einen Teil seiner herben Verluste der vergangenen vier Handelstage wettmachen. Trotz der jüngsten Verluste lagen die Papiere per Handelsschluss am Mittwoch 2026 noch fast 40 Prozent im Plus.

Die im zweiten Quartal eingegangenen Bestellungen hätten die durchschnittliche Schätzung der Analysten (Konsens) übertroffen, schrieb Richard Dawson von der Berenberg Bank in einer ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Deutschland nach dem hohen Auktionsvolumen weiterhin ein wesentlicher Treiber für die Auftragseingänge bleiben und das US-Geschäft einen zunehmenden Beitrag leisten wird.