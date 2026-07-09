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    AKTIE IM FOKUS

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    Starke Auftragszahlen von Nordex sorgen für Erholung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex vorbörslich erholt nach Auftragsrekord
    • Tradegate Kursanstieg auf 42,72 Euro vermeldet
    • Analysten sehen stärkere Aufträge und US-Beitrag
    AKTIE IM FOKUS - Starke Auftragszahlen von Nordex sorgen für Erholung
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auftragszahlen haben am Donnerstag die Nordex -Aktie vorbörslich zur Erholung angetrieben. Auf Tradegate ging es für das Papier des Windturbinen-Herstellers im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,4 Prozent auf 42,72 Euro nach oben. Damit würde das Papier einen Teil seiner herben Verluste der vergangenen vier Handelstage wettmachen. Trotz der jüngsten Verluste lagen die Papiere per Handelsschluss am Mittwoch 2026 noch fast 40 Prozent im Plus.

    Die im zweiten Quartal eingegangenen Bestellungen hätten die durchschnittliche Schätzung der Analysten (Konsens) übertroffen, schrieb Richard Dawson von der Berenberg Bank in einer ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Deutschland nach dem hohen Auktionsvolumen weiterhin ein wesentlicher Treiber für die Auftragseingänge bleiben und das US-Geschäft einen zunehmenden Beitrag leisten wird.

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    Auch die Experten der Bank Oddo BHF werteten die Zahlen positiv. Vor allem, da der Auftragseingang zu Beginn des Quartal "eher schleppend" verlaufen sei und nun wie von Nordex angekündigt, das Volumen im Quartalsvergleich deutlich zugelegt habe. Nordex sei somit auf einem guten Weg, seine Jahresziele zu erfüllen./ck/mis

    Nordex

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,00 % und einem Kurs von 43,28 auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -10,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,93 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -16,35 %/+45,79 % bedeutet.





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