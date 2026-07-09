BERENBERG stuft Vonovia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Performance des Unternehmens unterstreiche die Attraktivität des deutschen Wohnimmobilienmarktes, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Auch wenn die Mieten aus Sicht mancher Investoren zu langsam steigen mögen, sorge der Umstand, dass die Bestandsmieten noch nie gesunken seien, für gute Berechenbarkeit der Erträge. Insgesamt sieht Klose nach der Achterbahnfahrt aktuell gute Chancen in der Branche./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 21,34EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,50

Kursziel alt: 34,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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