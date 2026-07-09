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    Aufwärtstrend gewinnt an Fahrt

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    Nordex-Aktie bärenstark – das ist der Grund!

    Die Anteile des Windkraftanlagenherstellers gehören am Donnerstag zu den Top-Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Dafür gibt es einen guten Grund!

    Für Sie zusammengefasst
    Aufwärtstrend gewinnt an Fahrt - Nordex-Aktie bärenstark – das ist der Grund!
    Foto: Jens Büttner - dpa

    Erholungsversuch trotz neuer Luftangriffe – Nordex stark

    Nach einem ganz schwachen Mittwoch zeigen sich die weltweiten Aktienmärkte am Donnerstag etwas erholt. Zwar kam es in der Nacht zu neuen Luftangriffen auf den Iran, doch der scheint die Füße bislang still zu halten und nicht weiter zu eskalieren. Gegenüber den gestrigen Tageshochs sinkende Ölpreise sind die Folge, was Wertpapiere stützt.

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    Zu den Top-Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehört neben Halbleiterwerten, die von einer starken Vorgabe der Nvidia-Aktie am Vortag profitieren, auch die Aktie von Windkraftanlagenhersteller Nordex. Die startete stark in den Donnerstag und legte zeitweise bis zu 5 Prozent zu. Der Grund hierfür ist eine positive Unternehmensmitteilung.

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    Mehr Buchungen, höhere Verkaufspreise

    Wie das Unternehmen am Morgen bekannt gegeben hat, entwickelte sich der Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im ersten Halbjahr sehr stark – das durfte mit Blick auf die vielen Einzelmeldungen in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus erwartet werden.

    Was neben den starken Buchungen für Freude unter Anlegerinnen und Anlegern sorgen dürfte, ist vor allem die stabile Preisentwicklung mit gegenüber dem Vorjahr höheren Verkaufspreisen – das kommt den Unternehmensmargen zugute und lässt auf höhere Gewinne hoffen.

    Auftragseingang legt stark zu, selbst aus den USA

    Laut der Pressemitteilung verzeichnete Nordex im zweiten Quartal Buchungen über 3.054 Megawatt, was gegenüber dem Vorjahreswert von 2.310 Megawatt einem Anstieg um 32,2 Prozent entspricht. Im gesamten ersten Halbjahr wurden Anlagen mit einer Gesamtleistung von 4.923 Megawatt geordert, was einem Anstieg um 9,6 Prozent entspricht.

    Die Verkaufspreise pro Megawatt Leistung blieben im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 970.000 Euro stabil. Werden dagegen die Halbjahre verglichen, legten die Preise pro Megawatt von 920.000 auf 950.000 Euro zu. Das verspricht ein höheres Gewinnwachstum.

    Insgesamt wurden in den vergangenen 3 Monaten 496 Anlagen von Kunden aus 10 verschiedenen Ländern gebucht. Die wichtigsten Einzelmärkte sind laut Unternehmensangaben Deutschland, die Türkei – sowie überraschenderweise die USA: "Mit rund 800 Megawatt Auftragseingang in den USA haben wir in diesem Quartal einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dieses Ergebnis spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in uns setzen, sowie die Stärke unserer Organisation im amerikanischen Markt."

    Nordex

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    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655Indikator:SMA 50 Tage
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    Aktie nimmt Kurs auf die 50-Tage-Linie

    Der Mix aus starken Auftragseingängen und verbesserten Verkaufspreisen trifft am Donnerstag den Geschmack der Anlegerinnen und Anleger, welche die Unternehmensmitteilung mit neuen Käufen quittieren. In den vergangenen Tagen hatte die Aktie zwar mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen, wodurch sie unter die 50-Tage-Linie zurückgefallen ist.

    Dank der Kursgewinne vom Donnerstag könnte diese jedoch rasch zurückerobert und der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Für Sicherheit sorgt unterdessen die bei rund 35,56 Euro verlaufende 200-Tage-Linie, die einen ausreichend großen Puffer bietet.

    Fazit: Bewertung fair, der Rücksetzer kann gekauft werden

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt die Aktie nach dem jüngsten Rücksetzer mit einem KGVe 2026 von rund 20 sowie von 16,5. Das erscheint mit Blick auf die starken Auftragseingänge sowie die zu erwartende Margenverbesserung günstig. Gleichzeitig unterstreichen die hohen Buchungen, dass die Wachstumsstory intakt ist und auch bleiben dürfte.

    Anlegerinnen und Anleger mit mittel- und langfristigem Anlagehorizont können auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau bedenkenlos zugreifen. Ein Verkauf der Aktie sollte erwogen werden, wenn entweder die Bewertung aus den Fugen gerät oder sich ein Margen-Peak abzeichnet beziehungsweise die Aktie nachhaltig unter die 200-Tage-Linie fallen sollte.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,96 % und einem Kurs von 42,44EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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