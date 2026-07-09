UBS hebt Ziel für Airbus auf 236 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 198,8 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 157,47 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -6,66 %/+19,07 % bedeutet.