Saturn-Showrooms in MediaMarkt-Filialen geplant
- Ceconomy hält an Saturn fest, Showrooms ab 2027
- Saturn neu als Untermarke für Technik-Begeisterte
- Filialnetz reduziert von ~150 auf 27 Standorte
DÜSSELDORF/INGOLSTADT (dpa-AFX) - Trotz eines stark ausgedünnten Filialnetzes der Elektronikmarktkette Saturn will der Mutterkonzern Ceconomy an der Marke festhalten, online und stationär. Ab 2027 sind Saturn-Showrooms in MediaMarkt-Filialen und an ausgewählten Standorten geplant, teilte das Unternehmen mit.
Saturn soll neu ausgerichtet werden - als Untermarke für Technik-Begeisterte. Der Schwerpunkt liege auf Trends sowie hochwertigen Produkten mit exklusivem Zugang, sagte eine Sprecherin. Ziel sei es, neue Kundengruppen zu erschließen. Wie viele Showrooms es geben soll, sei noch offen. "Wir können uns auch vorstellen, Saturn im Ausland zu testen", so die Sprecherin. Saturn gibt es derzeit nur noch in Deutschland.
Mehr als 1.000 Filialen in elf Ländern
Vor einigen Jahren gab es in Deutschland noch etwa 150 Saturn-Filialen, inzwischen sind es nur noch 27. Zahlreiche Standorte wurden geschlossen und als MediaMarkt wiedereröffnet. Das habe in den betroffenen Geschäften zu einem Umsatzanstieg von 10 Prozent geführt, teilte Ceconomy mit. Beide Ketten gehören zur selben Unternehmensgruppe.
Künftig sollen weitere Saturn-Filialen als MediaMarkt weiterbetrieben werden, einige jedoch eigenständig bestehen bleiben. Wie viele und welche, ist noch unklar. Ceconomy begründete die Entwicklung in der Vergangenheit damit, dass die Kunden immer weniger zwischen den Marken unterscheiden würden.
Das Filialnetz von MediaMarktSaturn umfasst in Deutschland derzeit gut 400 Standorte und soll in den kommenden Jahren stabil bleiben. Insgesamt ist der Konzern laut Geschäftsbericht von 2025 in elf Ländern mit mehr als 1.000 Filialen vertreten und damit Europas größter Elektronik-Fachhändler. Ceconomy beschäftigte im vergangenen Jahr weltweit 50.000 Menschen, davon knapp 20.000 hierzulande.
JD.com-Übernahme nicht entschieden
Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com steht vor der Übernahme von Ceconomy. Das Unternehmen hatte sich im vergangenen Jahr die Mehrheit der Aktien gesichert. Behörden in mehreren Ländern prüfen den Deal. Frankreich, Italien und Deutschland haben bereits grünes Licht gegeben.
Die Entscheidungen aus Spanien und Österreich stehen noch aus. Die Europäische Kommission äußerte nach einer ersten Untersuchung "vorläufige Bedenken" und prüft den Fall nun genauer. JD.com und Ceconomy rechnen mit einer vollständigen Freigabe in der zweiten Jahreshälfte.
Ceconomy erwartet von der Übernahme einen Schub für das eigene Geschäft. Ziel ist es, den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) bis zum Geschäftsjahr 2028/2029 auf 800 Millionen Euro zu steigern. Das entspräche einem Plus von etwa 60 Prozent gegenüber 2025/2026. Der Umsatz soll auf etwa 24 Milliarden Euro wachsen./cr/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CECONOMY Aktie
Die CECONOMY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 3,825 auf Tradegate (08. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CECONOMY Aktie um -1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,28 %.
Die Marktkapitalisierung von CECONOMY bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +4,30 %/+4,30 % bedeutet.
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JINDONG HOLDING GERMANY GMBH teilt heute über den Bundesanzeiger mit, dass sie in Sachen Übernahme einen Schritt weiter sind.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-medien/dpa-afx.…
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com beschäftigt gleich mehrere Behörden. Die Europäische Kommission hat nach einer ersten Untersuchung "vorläufige Bedenken" und prüft den Fall nun genauer. Ihre Zustimmung ist eine der Voraussetzungen für einen Eigentümerwechsel.
"Die vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass JD.com möglicherweise ausländische Subventionen erhalten hat, die den EU-Binnenmarkt verzerren", teilte die Brüsseler Behörde mit. Chinesische Subventionen könnten es JD.com ermöglicht haben, ein höheres Übernahmeangebot für Ceconomy, die MediaMarkt- und Saturn-Mutter, abzugeben. Dies könnte den Prozess verzerrt haben. Dabei gehe es um Vorzugsfinanzierungen, steuerliche Anreize und Zuschüsse.
Die EU-Kommission will außerdem prüfen, ob die Übernahme den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verzerren würde. Nach EU-Recht hat sie bis zum 2. Oktober Zeit für eine endgültige Entscheidung. Sie betonte, dass deren Ergebnis offen sei. JD.com könnte sich im Laufe der Untersuchung auch zu bestimmten Zusagen verpflichten, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.
(...)
Wie bitte??? Der "Verschleuderpreis" für ein deutsches Unternehmen soll evtl. noch zu hoch sein?
https://www.ft.com/content/662aac0e-54c8-45be-9ed3-7fdbffb1d4f0?syn-25a6b1a6=1
Brussels is set to launch an in-depth foreign subsidies investigation into Chinese ecommerce group JD.com’s bid for German electronics retailer Ceconomy, in the latest sign the EU is taking a more aggressive stance towards Beijing.
The decision, which people familiar with the matter said was expected to be announced later this week, would be the first time a Chinese takeover has been the target of a detailed probe under the EU’s foreign subsidies rules and comes ahead of a debate among commissioners on the bloc’s stance towards China.
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https://www.ft.com/content/662aac0e-54c8-45be-9ed3-7fdbffb1d4f0?syn-25a6b1a6=1
China’s JD.com launched its €2.2bn bid for Ceconomy, which operates more than 1,000 stores across Europe under the MediaMarkt and Saturn brands, last July.
Billed as one of the largest Chinese investments in Europe in recent years, the deal was initially expected to close in the first half of 2026.
But the European Commission has decided to pursue an in-depth probe that will hand Brussels an extra 90 working days to examine whether the deal involves unfair subsidies, people briefed on the decision said, in a move that threatens to further complicate the transaction.
The EU’s foreign subsidy regulations allow Brussels to block companies subsidised by foreign governments from public procurement, mergers and acquisitions.
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https://www.ft.com/content/662aac0e-54c8-45be-9ed3-7fdbffb1d4f0?syn-25a6b1a6=1
Although not specifically aimed at China, the rules have been used to target Chinese companies amid growing concern that oversupply by the world’s largest manufacturer is jeopardising European industry.
The EU’s competition chief Teresa Ribera has previously said the bloc is set to pursue more subsidy investigations against foreign companies investing in the bloc as it steps up efforts to combat what it sees as unfair competition.
JD.com is one of China’s largest online retailers, competing with Chinese groups Alibaba and Meituan, and already operates logistics hubs in the UK, France and Germany.
The company considered a bid for UK electronics retailer Currys, but withdrew its interest in March 2024.
Austria’s foreign investment watchdog had already raised concerns about JD.com’s planned acquisition of the MediaMarkt owner, and a German decision also remains outstanding.
A spokesperson for the European Commission declined to comment. Ceconomy also declined to comment. JD.com did not reply to a request for comment.
https://www.ft.com/content/662aac0e-54c8-45be-9ed3-7fdbffb1d4f0?syn-25a6b1a6=1