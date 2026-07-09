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    AKTIE IM FOKUS

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    Siltronic kräftig erholt - Exane empfiehlt, Kepler zurückhaltend

    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic Aktien klettern im Xetra um 6 Prozent
    • Aktien vom Jahreshoch Ende Mai fast 28 Prozent
    • KI-Nachfrage könnte in zweiter Hälfte 2027 Knappheit
    AKTIE IM FOKUS - Siltronic kräftig erholt - Exane empfiehlt, Kepler zurückhaltend
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt stark zurückgefallenen Aktien von Siltronic haben am Donnerstagmorgen wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Im frühen Xetra-Handel kletterten die Papiere des Waferherstellers um gut 6 Prozent auf 85 Euro. Zuletzt waren sie vom Jahreshoch Ende Mai bei fast 109 Euro um etwa 28 Prozent zurückgefallen.

    Eine allgemeine Erholung in der Halbleiterbranche gab den Ausschlag bei durchaus widersprüchlichen Analystensignalen. Denn während Martin Jungfleisch von Exane BNP Paribas Siltronic auf "Outpferform" anhob, strich Florian Treisch von Kepler Cheuvreux seine Empfehlung. Treisch hält das Potenzial mit seinem Kursziel von 90 Euro für fast ausgereizt, Jungfleisch ging mit 108 Euro an das Jahreshoch heran.

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    Er sieht die KI-Nachfrage als zunehmenden Katalysator für den Absatz von Wafern mit Durchmessern bis 300 mm an. Dies dürfte dazu führen, dass hier im zweiten Halbjahr 2027 die Nachfrage am Markt nicht mehr befriedigt werden könne. Damit würden massive Preissteigerungen möglich, glaubt Jungfleisch. Treisch geht derweil davon aus, dass Volumenerholungen bereits eingepreist sind und eine Verschnaufpause für die Aktien angesagt ist./ag/mis

    SILTRONIC AG

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,50 % und einem Kurs von 87,40 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -6,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -17,10 %/+18,60 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Siltronic: Der Kurs pendelt deutlich, zuletzt um 80–90 €, nach einem früheren Dip unter 40 €. Diskussionsthemen sind Bewertung und Kursziele um die 100 €, Gewinnmitnahmen sowie fundamentale Treiber wie steigende Wafer-Nachfrage, KI-Anwendungen, Großinvestitionen und Produktionshochläufe in Singapur, sowie mögliche Impulse durch globale Chip-Wertschöpfung.

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    dpa-AFX
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