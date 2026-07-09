AKTIE IM FOKUS
Siltronic kräftig erholt - Exane empfiehlt, Kepler zurückhaltend
- Siltronic Aktien klettern im Xetra um 6 Prozent
- Aktien vom Jahreshoch Ende Mai fast 28 Prozent
- KI-Nachfrage könnte in zweiter Hälfte 2027 Knappheit
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt stark zurückgefallenen Aktien von Siltronic haben am Donnerstagmorgen wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Im frühen Xetra-Handel kletterten die Papiere des Waferherstellers um gut 6 Prozent auf 85 Euro. Zuletzt waren sie vom Jahreshoch Ende Mai bei fast 109 Euro um etwa 28 Prozent zurückgefallen.
Eine allgemeine Erholung in der Halbleiterbranche gab den Ausschlag bei durchaus widersprüchlichen Analystensignalen. Denn während Martin Jungfleisch von Exane BNP Paribas Siltronic auf "Outpferform" anhob, strich Florian Treisch von Kepler Cheuvreux seine Empfehlung. Treisch hält das Potenzial mit seinem Kursziel von 90 Euro für fast ausgereizt, Jungfleisch ging mit 108 Euro an das Jahreshoch heran.
Er sieht die KI-Nachfrage als zunehmenden Katalysator für den Absatz von Wafern mit Durchmessern bis 300 mm an. Dies dürfte dazu führen, dass hier im zweiten Halbjahr 2027 die Nachfrage am Markt nicht mehr befriedigt werden könne. Damit würden massive Preissteigerungen möglich, glaubt Jungfleisch. Treisch geht derweil davon aus, dass Volumenerholungen bereits eingepreist sind und eine Verschnaufpause für die Aktien angesagt ist./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,50 % und einem Kurs von 87,40 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -6,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,80 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -17,10 %/+18,60 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001
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Die Aktien waren innerhalb weniger Stunden vergeben und das bei einem geringen Abschlag, d.h. es gab offensichtlich ein sehr großes Marktinteresse.
Die Aktienanzahl wird erhöht, insofern findet natürlich eine Verwässerung statt, allerdings wurden die neuen Aktien zu 91€ ausgegeben. Ich denke die wenigstens bestehenden Aktionäre haben mehr bezahlt. Hätte man die KE bei 50€ durchgeführt hätte das vermutlich anders ausgesehen.
Wenn das Kapital sinnvoll eingesetzt wird, halte ich das für eine vernünftige Maßnahme. Leider wurde hierauf nicht genauer eingegangen.
Die heute angekündigte Kapitalerhöhung bei Siltronic überrascht mich negativ. Noch vor Kurzem wurde kommuniziert, dass die Investitionen nach dem Bau der neuen Fabrik in Singapur deutlich zurückgehen sollen. Ein weiterer großer Ausbau steht meines Wissens nicht an.
Umso erstaunlicher ist es, dass nun rund 10 % neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Für bestehende Aktionäre bedeutet das eine spürbare Verwässerung. Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum eine Kapitalmaßnahme in dieser Größenordnung überhaupt notwendig ist.
Für mich wirkt das wie ein Eingeständnis, dass die Bilanz deutlich schwächer ist als vom Markt angenommen. Die hohe Verschuldung, die anhaltend schwache Nachfrage im Wafermarkt und die bisher nicht ausgelastete Singapur-Fabrik scheinen mehr Druck zu erzeugen als viele Investoren erwartet haben.
Besonders kritisch sehe ich, dass die Kapitalerhöhung nicht zur Finanzierung eines konkreten Wachstumsprojekts erfolgt, sondern offenbar primär der Bilanzstärkung dient. Das ist zwar aus Sicht der Gläubiger nachvollziehbar, für Altaktionäre aber kein gutes Signal.
Mein Eindruck: Das Management rechnet mit einer längeren Durststrecke und holt sich vorsorglich frisches Kapital, bevor die Situation schwieriger wird. Das Vertrauen in eine baldige Erholung des Geschäftsmodells stärkt diese Maßnahme jedenfalls nicht.