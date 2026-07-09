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    GFT Technologies SE: Earnings Call für Investoren am 06.08.2026

    NuWays veranstaltet am 06.08.2026 um 14:00 Uhr einen Earnings Call mit Marco Santos, , Jochen Ruetz, Dr. und Andreas Herzog, von GFT Technologies SE. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit GFT Technologies SE.

    Unternehmen: GFT Technologies SE
    Datum: 06.08.2026 14:00 Uhr
    Speaker: Marco Santos, , Jochen Ruetz, Dr. und Andreas Herzog,


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-06-gft-technologies-se-ranzt

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    GFT Technologies SE: Earnings Call für Investoren am 06.08.2026 NuWays veranstaltet am 06.08.2026 um 14:00 Uhr einen Earnings Call mit Marco Santos, , Jochen Ruetz, Dr. und Andreas Herzog, von GFT Technologies SE. Die Teilnahme ist kostenlos.
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