GFT Technologies SE: Earnings Call für Investoren am 06.08.2026
NuWays veranstaltet am 06.08.2026 um 14:00 Uhr einen Earnings Call mit Marco Santos, , Jochen Ruetz, Dr. und Andreas Herzog, von GFT Technologies SE. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit GFT Technologies SE.
Unternehmen: GFT Technologies SE
Datum: 06.08.2026 14:00 Uhr
Speaker: Marco Santos, , Jochen Ruetz, Dr. und Andreas Herzog,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-06-gft-technologies-se-ranzt
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Unternehmen: GFT Technologies SE
Datum: 06.08.2026 14:00 Uhr
Speaker: Marco Santos, , Jochen Ruetz, Dr. und Andreas Herzog,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-06-gft-technologies-se-ranzt
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