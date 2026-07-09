Berenberg hebt Ziel für TAG Immobilien auf 20 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 13,60 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,17 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +25,00 %/+47,06 % bedeutet.