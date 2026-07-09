ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für TAG Immobilien auf 20 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel TAG Immobilien auf 20 Euro
- Übernahme Vantage Development stärkt Finanzprofil
- Aktien gelten auf aktuellem Bewertungsniveau als lohnend
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau des Engagements in Polen seit der Übernahme von Vantage Development im November 2019 habe sowohl das Finanzprofil als auch die mittelfristige Ertragsdynamik gestärkt, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Angesichts des branchenführenden Wachstums im Vermietungsgeschäft seien die Aktien auf aktuellem Bewertungsniveau ein Investment wert./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 13,60 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,17 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..
TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +25,00 %/+47,06 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 20 Euro
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