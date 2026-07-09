JEFFERIES stuft Schott Pharma auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die Eckdaten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christopher Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Pharmazulieferer den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:10 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:10 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,14 % und einem Kurs von 20,65EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher Richardson

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,30

Kursziel alt: 17,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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