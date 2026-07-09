OSISKO DEVELOPMENT ERWEITERT DIE GOLDMINERALISIERUNG IM CARIBOO-GOLD-PROJEKT IN BISHER UNERFORSCHTEN BEREICHEN ÜBER EINE VERTIKALE TIEFE VON 700 M HINAUS; ZWISCHENFUNDE UMFASSEN 13,19 G/T GOLD AUF 3,60 M IN 596 M VERTIKALER TIEFE SOWIE 28,90 G/T GOLD AUF 0,50 M IN 718 M VERTIKALER TIEFE

8.971 m neue Explorationsbohrungen von der Oberfläche aus, die darauf abzielen, das Potenzial in der Tiefe in der Nähe der Mine sowie in bisher nur unzureichend bebohrten Lückenzonen zwischen definierten Lagerstättengebieten zu erproben. Etwa 65 % der Bohrungen durchquerten Gebiete außerhalb der Cariboo-Goldlagerstätte.

Zu den herausragenden Abschnitten außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource, die sich über mehrere Zonen entlang des Streichs erstrecken, gehören: 13,19 g/t Au auf 3,60 m in 596 m vertikaler Tiefe, 6,40 g/t Au auf 6,30 m in 326 m vertikaler Tiefe (einschließlich 40,60 g/t Au auf 0,50 m, 19,10 g/t Au auf 0,70 m und 4,56 g/t Au auf 0,70 m ) , 6,17 g/t Au auf 7,10 m in 517 m vertikaler Tiefe (einschließlich 73,20 g/t Au auf 0,50 m, 10,40 g/t Au auf 0,50 m sowie 2,21 g/t Au auf 0,50 m ) und 28,90 g/t Au auf 0,50 m in 718 m vertikaler Tiefe.

Die bisherigen Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe und untermauern das starke Aufwärtspotenzial in bisher nur unzureichend erkundeten Lückenzonen sowie unterhalb des derzeitigen Abbaubereichs der Cariboo-Goldlagerstätte, die sich bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von etwa 350 Metern erstreckt.

Fünf Bohrgeräte sind weiterhin an der Oberfläche im Einsatz und untersuchen systematisch Ziele im Abwärtshang der aktuellen Mineralressource bis zu einer maximalen vertikalen Tiefe von bis zu 800 Metern.

Montreal, Québec, 8. Juli 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-devel ... – freut sich, neue Bohrergebnisse aus elf (11) oberirdischen Diamantbohrlöchern bekannt zu geben, die im Rahmen eines laufenden Explorationsprogramms zur Erschließung tiefer Lücken und Lücken in der Nähe der Mine im genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Gold-Projekt („CGP“ oder das „Projekt“) des Unternehmens im Zentrum von British Columbia, Kanada, fertiggestellt wurden.

Chris Lodder, Präsident, erklärte: „Wir sind von den ersten Ergebnissen des Oberflächen-Explorationsbohrprogramms im Cariboo-Goldprojekt begeistert, bei dem in allen elf Bohrlöchern Mineralisierungen durchschritten wurden. Starke hochgradige Abschnitte in bisher nicht untersuchten Gebieten und bekannten, bisher nur unzureichend erkundeten Lücken belegen weiterhin das Potenzial für eine Ressourcenausweitung in der Tiefe über unseren derzeitigen Mineralbestand hinaus. Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Ansicht, dass wir gerade erst damit beginnen, das volle Ausmaß des mineralisierten Systems in der Tiefe zu erfassen, und gleichzeitig vielversprechende Möglichkeiten für eine Ausweitung in der Nähe der Mine identifizieren – und das alles innerhalb des bestehenden genehmigten Projektgebiets. Wir befinden uns in einer frühen Phase dieses Programms und freuen uns darauf, die Bohrungen fortzusetzen.“

HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSANALYSEN

Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse von elf (11) oberflächennahen Bohrungen und Diamantbohrungen („DD“) zur Erkundung der Lückezone mit einer Gesamtlänge von 8.971 Metern („m“) und Tiefen zwischen 114 und 1.159 m (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2), die zwischen Dezember 2025 und April 2026 durchgeführt wurden. Etwa 65 % bzw. 5.823 m der Bohrungen durchquerten Bereiche außerhalb der aktuellen Cariboo-Gold-Mineralressourcen, definiert durch eine 15-m-Pufferzone um die optimierten Abbaukammerformen der Mineralreserven und Mineralressourcen1 . Alle Bohrlöcher wurden in HQ (63,5 Millimeter Durchmesser) angebohrt und bei Bedarf auf NQ (47,6 Millimeter Durchmesser) reduziert, um den Vortrieb fortzusetzen oder Richtbohrungen durchzuführen. Die für Richtbohrungen verfügbaren Bohrgeräte erfordern während der aktiven Steuerung einen Vortrieb im NQ-Bohrkern mit einem BQ-Ausgang (Durchmesser 36,5 Millimeter). Alle Untersuchungsergebnisse lagen bis zum 1. Juni 2026 vor. Zu den ausgewählten Höhepunkten der Untersuchungsergebnisse aus Abschnitten außerhalb des derzeitigen Bereichs der Mineralressourcen gehören:

42,42 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“) auf 1,50 m in Bohrung IM-26-001 in 111 m vertikaler Tiefe ( Abbildung2 ) , darunter: 122,50 g/t Au auf 0,50 m sowie 3,17 g/t Au auf 0,50 m

6,40 g/t Au auf 6,30 m in Bohrloch IM-26-001 in 326 m vertikaler Tiefe, darunter: 40,60 g/t Au auf 0,50 m sowie 19,10 g/t Au auf 0,70 m sowie 4,56 g/t Au auf 0,70 m

6,17 g/t Au auf 7,10 m in Bohrung IM-26-003 in 517 m vertikaler Tiefe, einschließlich: 73,20 g/t Au auf 0,50 m sowie 10,40 g/t Au auf 0,50 m sowie 2,21 g/t Au auf 0,50 m

13,19 g/t Au auf 3,60 m in Bohrloch IM-26-003 in 596 m vertikaler Tiefe, einschließlich: 73,10 g/t Au auf 0,50 m sowie 15,95 g/t Au auf 0,50 m, sowie 2,25 g/t Au auf 0,60 m sowie 1,93 g/t Au auf 0,50 m

4,87 g/t Au auf 5,90 m in Bohrloch IM-26-003 in 524 m vertikaler Tiefe, einschließlich: 29,00 g/t Au auf 0,50 m, sowie 17,15 g/t Au auf 0,50 m, und 4,56 g/t Au auf 0,50 m sowie 2,81 g/t Au auf 0,50 m

6,61 g/t Au auf 4,50 m in Bohrloch IM-26-003 in 425 m vertikaler Tiefe ( Abbildung3 ) , darunter: 41,00 g/t Au auf 0,50 m sowie 5,84 g/t Au auf 0,50 m, sowie 4,40 g/t Au auf 0,50 m, sowie 2,91 g/t Au auf 0,50 m, und 2,24 g/t Au auf 0,50 m

2,79 g/t Au auf 8,25 m in Bohrung IM-26-001 in 436 m vertikaler Tiefe, einschließlich: 19,65 g/t Au auf 0,50 m sowie 9,30 g/t Au auf 0,50 m, und 3,06 g/t Au auf 0,50 m, und 6,36 g/t Au auf 0,50 m, sowie 4,03 g/t Au auf 0,50 m

13,83 g/t Au auf 1,55 m in Bohrloch IM-26-003 in 277 m vertikaler Tiefe, einschließlich: 38,70 g/t Au auf 0,55 m

8,81 g/t Au auf 2,25 m in Bohrung CM-26-001 in 370 m vertikaler Tiefe, einschließlich: 23,10 g/t Au auf 0,50 m sowie 16,00 g/t Au auf 0,50 m

17,32 g/t Au auf 1,00 m in Bohrloch CM-25-003 in 371 m vertikaler Tiefe, einschließlich: 33,10 g/t Au auf 0,50 m



Die vollständigen Analyseergebnisse, einschließlich der Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit und der vertikalen Tiefen ab der Oberfläche, sind in den Tabellen 1 und 2 aufgeführt, unterteilt nach der relativen Position innerhalb und außerhalb des aktuellen Bereichs der Cariboo-Goldmineralressourcen1. Die Bohrlochstandorte und die Ausrichtung der Bohrkragen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Abschnitte, die nicht durch Bohrungen erfasst wurden, wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Analysen wurden keine Obergrenzen angewendet.

Abbildung1 : Draufsicht auf ausgewählte Bohrabschnitte aus den Oberflächenbohrungen in der „Cariboo Deep“- und „Gap Zone“.

Abbildung2 : 42,42 g/t Au auf 1,50 m in Bohrloch IM-26-001 in 111 m vertikaler Tiefe.

Abbildung3 : 6,61 g/t Au auf 4,50 m in Bohrung IM-26-003 in 425 m vertikaler Tiefe.

Abbildung4 : 2,79 g/t Au auf 8,25 m in Bohrung IM-26-001 in 436 m vertikaler Tiefe.

Abbildung5 : Längsschnitt, der die „Cariboo Deeps“ und die Oberflächenbohrungen in der „Gap Zone“ mit ausgewählten Bohrkernabschnitten zeigt.

ERÖRTERUNG DER ERGEBNISSE

Die bisherigen Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe und untermauern das starke Potenzial für ein Ressourcenwachstum weit über die durchschnittliche Tiefe der aktuellen Lagerstätte von 350 m hinaus.

Die Konsistenz breiter hochgradiger Abschnitte in Bohrlöchern, die den Shaft-Mosquito-Gap durchqueren und darunter verlaufen, wie in IM-26-002 und IM-26-003 (Abbildung 5) zu sehen, deutet auf ein hohes Potenzial für eine Erweiterung in der Nähe der Mine innerhalb dieser bisher nur unzureichend erkundeten Zone hin.

Eine beträchtliche Anzahl von Abschnitten in Tabelle 1 (längengewichtete Analyse-Komposite und Einzelproben >= 1,8 g/t Au innerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressourcen) zeugt von einer bemerkenswerten Kontinuität und einem möglichen Potenzial für eine Aufwärtskorrektur der Ressourcen.

In allen elf veröffentlichten Bohrlöchern wurden Analyse-Komposite von ≥ 1,8 g/t Au erzielt, wobei in zehn Bohrlöchern Analyse-Komposite von ≥ 1,8 g/t Au außerhalb der aktuellen Mineralressourcen gefunden wurden. Ein Bohrloch (CM-25-001) wurde vorzeitig in 114 m Tiefe abgebrochen, da in 108 m Tiefe historische Abbaustätten durchschritten wurden.

ÜBER DAS CARIBOO-DEEP-PROGRAMM

Dieses laufende Programm dient dazu, das Potenzial für Erweiterungen des Aderkorridors der bestehenden Goldlagerstätte Cariboo bis in vertikale Tiefen von bis zu 800 m zu untersuchen. Die festgelegte Begrenzung der bestehenden Goldmineralressourcen und -reserven von Cariboo spiegelt die Einschränkungen wider, die durch die örtliche Topografie und die praktische Bohrtiefe von Oberflächenbohrungen auferlegt werden, um die für eine Mineralressourcenschätzung erforderlichen Abstandsmaße zwischen den Bohrlöchern zu erreichen; diese betragen im Durchschnitt etwa 350 m vertikal über die 4,4 km Streichlänge der Lagerstätte. Das Programm zielt außerdem auf bisher unzureichend erkundete Lückenbereiche zwischen definierten Lagerstättenzonen ab, in denen früher Bergbau betrieben wurde, darunter beispielsweise die etwa 1,2 km lange Lücke zwischen den Zonen „Shaft“ und „Mosquito Creek“. Bohrlöcher, deren Bohrung innerhalb der definierten Ressource begonnen wurde, liefern zusätzliche Infill-Abschnitte in geringerer Tiefe. Bei ausgewählten Bohrlöchern wurde Richtbohrtechnik eingesetzt, um eine präzisere Zielerfassung in der Tiefe zu erreichen.

Die laufenden Oberflächenbohrungen werden weiterhin systematisch den Abhang der aktuellen Ressource bis zu einem maximalen Zielabstand von 300 m entlang des Streichs untersuchen. Zusätzliche Bohrlöcher mit einem Zielabstand von 50 m in Oberflächennähe und 100 m in der Tiefe werden gebohrt, um die Kontinuität um die vielversprechendsten Abschnitte außerhalb des aktuellen Mineralressourcenbereichs zu prüfen. Neue lithologische Daten, die in aktualisierte und erweiterte geologische Modelle einfließen, sollen dazu beitragen, die Ziele in der Tiefe weiter zu verfeinern.

Tabelle1 : Längengewichtete Analyse-Komposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die Diamantbohrabschnitte bei Cariboo Deep innerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t Geschätz-te tatsäch-liche Mächtig-keit (m) Vertikale Tiefe (m) CM-25-001 100,30 104,25 3,95 2,73 2,54 78 Einschließlich 102,65 103,75 1,10 8,68 CM-25-002 65,40 65,90 0,50 1,91 0,35 51 101,80 104,80 3,00 2,74 2,12 80 Einschließlich 101,80 103,30 1,50 3,24 und 103,30 104,80 1,50 2,23 177,10 180,50 3,40 9,31 2,30 140 Einschließlich 177,10 177,60 0,50 2,57 und 177,60 178,10 0,50 38,10 und 179,50 180,00 0,50 16,25 und 180,00 180,50 0,50 3,03 187,25 187,80 0,55 9,30 0,39 147 191,70 196,20 4,50 4,41 3,18 153 Einschließlich 193,70 194,20 0,50 12,75 und 195,70 196,20 0,50 25,00 208,00 211,75 3,75 3,63 2,41 166 Einschließlich 209,00 209,50 0,50 24,90 230,40 231,90 1,50 2,26 1,41 184 Einschließlich 230,90 231,40 0,50 6,45 233,50 234,00 0,50 16,05 0,50 186 235,00 236,00 1,00 17,47 0,42 188 Einschließlich 235,00 235,50 0,50 34,50 248,30 251,20 2,90 12,09 1,77 200 Einschließlich 249,70 250,45 0,75 26,50 und 250,45 251,20 0,75 19,60 264,90 266,90 2,00 12,83 1,41 214 Einschließlich 265,40 265,90 0,50 5,61 und 265,90 266,40 0,50 45,40 CM-25-003 86,50 87,00 0,50 3,19 0,25 72 142,35 142,85 0,50 3,10 0,25 117 178,85 179,85 1,00 1,83 0,77 147 Einschließlich 179,35 179,85 0,50 2,00 197,45 200,15 2,70 1,88 2,24 163 Einschließlich 199,65 200,15 0,50 8,22 215,30 215,80 0,50 1,87 0,35 177 248,70 249,70 1,00 2,44 0,91 204 Einschließlich 249,20 249,70 0,50 4,39 312,85 313,85 1,00 2,26 0,67 255 Einschließlich 312,85 313,35 0,50 4,21 321,40 322,40 1,00 2,11 0,71 262 Einschließlich 321,40 321,90 0,50 3,86 und 346,00 347,00 1,00 8,40 0,71 281 351,85 353,50 1,65 10,62 1,13 286 Einschließlich 351,85 353,00 1,15 15,20 355,90 357,00 1,10 3,35 0,90 290 Einschließlich 355,90 356,50 0,60 5,94 364,25 364,75 0,50 3,06 0,38 296 365,90 368,15 2,25 64,13 1,87 298 Einschließlich 367,65 368,15 0,50 288,00 392,05 392,55 0,50 2,34 0,39 320 CM-26-001 171,10 172,85 1,75 7,30 1,39 129 Einschließlich 172,35 172,85 0,50 24,90 198,80 199,80 1,00 2,06 0,64 149 Einschließlich 199,30 199,80 0,50 3,43 340,70 343,60 2,90 2,93 1,96 254 Einschließlich 340,70 341,85 1,15 5,61 und 341,85 342,55 0,70 2,45 344,75 346,20 1,45 2,20 0,98 257 Einschließlich 345,25 346,20 0,95 3,20 352,70 353,80 1,10 2,20 0,63 263 Einschließlich 353,20 353,80 0,60 3,81 und 356,10 356,60 0,50 2,81 0,41 265 473,75 474,75 1,00 1,88 0,76 356 Einschließlich 474,25 474,75 0,50 2,09 CM-26-002 35,40 36,55 1,15 5,76 0,74 15 Einschließlich 35,90 36,55 0,65 10,00 61,50 64,25 2,75 1,85 2,11 24 Einschließlich 62,00 62,50 0,50 9,38 73,00 74,40 1,40 3,49 1,03 28 Einschließlich 73,00 73,60 0,60 2,43 und 73,60 74,40 0,80 4,29 76,45 84,00 7,55 3,26 5,34 31 Einschließlich 77,45 77,95 0,50 2,06 und 78,45 79,50 1,05 13,10 und 80,10 81,00 0,90 8,55 92,85 97,00 4,15 5,30 3,99 36 Einschließlich 93,35 94,00 0,65 13,05 und 94,00 94,50 0,50 25,80 172,00 172,50 0,50 5,77 0,43 72 201,50 202,90 1,40 2,48 1,07 90 207,85 208,35 0,50 1,82 0,38 92 213,20 213,70 0,50 1,86 0,38 94 222,80 226,75 3,95 11,11 2,91 99 Einschließlich 223,55 224,05 0,50 66,80 und 224,55 225,05 0,50 16,85 232,90 234,00 1,10 2,19 0,71 102 Einschließlich 233,40 234,00 0,60 3,85 253,90 257,00 3,10 8,29 2,61 114 Einschließlich 253,90 254,40 0,50 2,97 und 254,40 254,90 0,50 45,00 und 254,90 255,40 0,50 3,14 261,25 264,30 3,05 3,37 1,96 118 Einschließlich 261,25 261,75 0,50 15,45 und 262,85 263,55 0,70 3,12 268,50 269,50 1,00 2,42 0,64 123 Einschließlich 269,00 269,50 0,50 4,60 305,30 305,80 0,50 10,60 0,32 145 319,00 322,00 3,00 5,50 2,12 154 Einschließlich 321,50 322,00 0,50 31,80 390,50 392,35 1,85 1,93 1,31 197 Einschließlich 390,50 391,00 0,50 5,35 410,00 418,00 8,00 2,41 6,13 212 Einschließlich 411,00 411,50 0,50 10,80 und 415,00 415,50 0,50 15,80 und 416,00 416,50 0,50 9,69 442,00 443,10 1,10 2,35 0,78 231 449,15 449,85 0,70 2,22 0,45 236 452,65 457,00 4,35 2,34 2,80 240 Einschließlich 456,40 457,00 0,60 16,25 458,30 461,85 3,55 12,30 2,91 243 Einschließlich 459,50 460,90 1,40 17,50 und 460,90 461,85 0,95 19,75 485,90 486,40 0,50 8,40 0,37 260 537,50 542,90 5,40 21,35 4,14 300 Einschließlich 540,65 541,15 0,50 3,15 und 541,15 542,40 1,25 89,80 CM-26-003 36,00 36,50 0,50 11,20 0,38 29 153,00 153,70 0,70 3,04 0,43 115 264,00 264,50 0,50 2,07 1,00 198 353,90 354,90 1,00 2,22 0,64 265 Einschließlich 353,90 354,40 0,50 4,10 373,00 374,00 1,00 2,28 0,82 279 377,00 377,50 0,50 2,09 0,32 281 IM-25-001 46,25 47,00 0,75 38,30 0,65 37 49,05 50,05 1,00 8,41 0,87 40 Einschließlich 49,05 49,55 0,50 16,70 93,00 94,70 1,70 2,74 1,60 84 Einschließlich 93,65 94,20 0,55 7,53 128,65 129,15 0,50 4,31 0,41 118 180,00 181,00 1,00 2,17 1,65 169 190,00 192,25 2,25 1,89 1,84 180 Einschließlich 190,70 191,20 0,50 3,96 und 191,75 192,25 0,50 4,03 248,50 249,00 0,50 2,02 0,32 237 296,60 297,60 1,00 2,02 0,57 285 Einschließlich 297,10 297,60 0,50 3,11 334,60 336,40 1,80 2,50 1,56 324 Einschließlich 334,60 335,20 0,60 5,42 340,45 352,50 12,05 5,07 7,47 335 Einschließlich 340,95 341,85 0,90 20,20 und 341,85 342,45 0,60 2,70 und 343,00 343,55 0,55 6,62 und 343,55 344,05 0,50 14,75 und 344,70 345,50 0,80 1,81 und 345,50 346,05 0,55 2,73 und 346,05 347,45 1,40 15,15 361,00 365,00 4,00 2,56 3,06 351 Einschließlich 361,50 362,00 0,50 16.20 und 363,00 363,55 0,55 2,68 371,85 372,85 1,00 2,47 0,69 360 Einschließlich 371,85 372,35 0,50 3,55 379,75 383,25 3,50 3,13 2,92 369 Einschließlich 379,75 380,25 0,50 3,57 und 380,25 380,75 0,50 3,55 und 381,25 381,75 0,50 4,52 und 381,75 382,25 0,50 5,93 und 382,25 382,75 0,50 4,05 399,05 401,05 2,00 9,11 1,65 388 Einschließlich 399,05 399,55 0,50 32,10 und 400,55 401,05 0,50 4,00 410,75 412,70 1,95 4,39 1,83 399 Einschließlich 410,75 411,25 0,50 5,91 und 411,25 412,20 0,95 5,80 516,75 517,75 1,00 1,83 0,77 504 Einschließlich 516,75 517,25 0,50 3,19 IM-26-001 237,00 238,50 1,50 2,13 1,36 215 456,55 457,10 0,55 2,64 0,44 401 IM-26-002 90,50 92,65 2,15 13,48 1,82 52 Einschließlich 90,50 91,00 0,50 55,60 152,20 153,70 1,50 1,85 1,23 93 Einschließlich 152,70 153,20 0,50 1,93 und 153,20 153,70 0,50 3,50 221,00 222,60 1,60 9,18 1,41 144 Einschließlich 221,00 221,50 0,50 25,80 und 221,50 222,00 0,50 3,29 241,40 243,70 2,30 5,05 1,99 161 Einschließlich 241,40 242,50 1,10 10,40 290,30 292,65 2,35 5,34 1,80 201 Einschließlich 290,30 291,50 1,20 9,48 306,75 309,75 3,00 4,14 2,57 214 Einschließlich 308,75 309,25 0,50 1,95 und 309,25 309,75 0,50 21,60 IM-26-004 56,15 59,05 2,90 1,81 2,22 53 Einschließlich 56,15 57,00 0,85 4,53 62,40 66,80 4,40 7,62 3,81 60 Einschließlich 62,40 63,40 1,00 1,84 und 64,15 64,65 0,50 2,41 und 64,65 65,15 0,50 58,30 73,20 74,70 1,50 11,58 1,15 69 Einschließlich 73,20 73,70 0,50 16,10 und 74,20 74,70 0,50 18,60 76,00 77,15 1,15 4,60 1,00 72 223,15 224,50 1,35 2,09 1,03 208 Einschließlich 224,00 224,50 0,50 5,45 233,75 234,80 1,05 2,75 0,91 215 Einschließlich 233,75 234,25 0,50 5,56 279,00 279,50 0,50 3,70 0,49 250 283,50 284,00 0,50 3,81 0,49 253 294,00 294,50 0,50 4,37 0,47 261 378,00 378,80 0,80 1,93 0,51 307 387,50 388,00 0,50 3,29 0,49 310

Tabelle2 : Längengewichtete Analyse-Komposite und Einzelproben mit Werten von ≥ 1,8 g/t für die Diamantbohrabschnitte bei „Cariboo Deep“ außerhalb des Bereichs der aktuellen Ressource.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t Geschätz-te tatsäch-liche Mächtig-keit (m) Vertikale Tiefe (m) CM-25-002 424,25 424,75 0,50 3,56 0,42 354 CM-25-003 440,50 441,50 1,00 2,89 0,77 360 Einschließlich 441,00 441,50 0,50 5,62 454,50 455,50 1,00 17,32 0,77 371 Einschließlich 455,00 455,50 0,50 33,10 643,85 644,35 0,50 10,35 0,38 524 704,25 704,75 0,50 4,01 0,29 564 CM-26-001 492,50 494,75 2,25 8,81 1,72 370 Einschließlich 492,50 493,00 0,50 23,10 und 493,00 493,50 0,50 16,00 496,75 497,25 0,50 2,64 0,38 372 540,00 542,50 2,50 3,48 2,11 404 Einschließlich 540,70 541,40 0,70 3,56 und 542,00 542,50 0,50 11,95 546,30 548,30 2,00 2,25 1,49 409 Einschließlich 546,80 547,30 0,50 5,22 und 547,30 547,80 0,50 3,23 550,75 551,25 0,50 4,14 0,38 411 CM-26-002 642,30 642,95 0,65 2,29 0,50 378 655,60 658,40 2,80 3,58 1,94 388 Einschließlich 655,60 657,05 1,45 6,07 698,00 698,50 0,50 4,88 0,29 418 790,65 791,95 1,30 1,97 0,75 494 892,70 893,20 0,50 4,57 0,29 572 CM-26-003 442,35 442,85 0,50 1,92 0,43 323 445,40 445,90 0,50 2,37 0,41 324 456,50 457,50 1,00 1,89 0,64 325 Einschließlich 456,50 457,00 0,50 2,72 459,50 460,00 0,50 3,33 0,47 325 462,00 462,50 0,50 3,85 0,35 326 477,05 479,00 1,95 2,43 1,67 328 Einschließlich 477,05 478,00 0,95 2,72 Einschließlich 478,00 478,50 0,50 4,09 543,40 550,75 7,35 2,12 5,42 347 Einschließlich 544,90 545,40 0,50 14,80 und 548,00 548,50 0,50 2,00 und 549,90 550,75 0,85 4,49 552,25 557,10 4,85 1,80 2,61 350 555,10 556,60 1,50 4,29 565,75 566,75 1,00 9,85 0,61 355 Einschließlich 565,75 566,25 0,50 19,60 568,15 568,65 0,50 3,24 0,29 355 659,50 660,00 0,50 2,41 0,35 400 708,60 709,10 0,50 2,85 0,47 430 801,50 802,00 0,50 2,65 0,35 490 822,90 823,90 1,00 3,94 0,71 506 Einschließlich 822,90 823,40 0,50 2,19 und 823,40 823,90 0,50 5,68 830,60 831,20 0,60 1,86 0,39 511 IM-25-001 563,80 564,80 1,00 2,07 0,87 551 Einschließlich 564,30 564,80 0,50 3,78 IM-26-001 115,40 115,90 0,50 5,01 0,35 101 126,05 127,55 1,50 42,42 1,27 111 Einschließlich 126,05 126,55 0,50 3,17 und 126,55 127,05 0,50 122,50 151,00 152,60 1,60 2,16 1,39 135 Einschließlich 151,00 151,60 0,60 5,52 359,30 365,60 6,30 6,40 5,85 326 Einschließlich 359,30 360,00 0,70 19,10 und 360,50 361,00 0,50 40,60 und 362,50 363,20 0,70 4,56 424,00 427,60 3,60 2,34 3,01 376 Einschließlich 424,00 424,50 0,50 12,30 und 425,00 425,50 0,50 2,21 456,55 457,10 0,55 2,64 0,44 401 494,25 502,50 8,25 2,79 6,92 436 Einschließlich 494,25 494,75 0,50 19,65 und 495,25 495,75 0,50 9,30 und 498,50 499,00 0,50 3,06 und 499,50 500,00 0,50 6,36 und 501,00 501,50 0,50 4,03 515,50 516,00 0,50 4,20 0,41 472 536,85 537,85 1,00 3,20 0,87 452 Einschließlich 537,35 537,85 0,50 6,24 555,75 556,25 0,50 21,90 0,35 490 628,00 629,50 1,50 2,93 1,41 559 798,50 799,00 0,50 28,90 0,29 718 IM-26-002 505,75 507,00 1,25 1,98 0,98 358 Einschließlich 505,75 506,30 0,55 4,21 578,00 578,50 0,50 7,72 0,38 413 619,30 619,80 0,50 2,22 0,38 442 646,90 647,55 0,65 4,77 0,50 463 IM-26-003 26,60 28,60 2,00 7,42 1,73 18 Einschließlich 27,10 28,10 1,00 13,75 289,10 289,60 0,50 5,78 0,41 210 308,00 309,40 1,40 3,92 0,70 225 377,45 379,00 1,55 13,83 1,19 277 Einschließlich 377,95 378,50 0,55 38,70 554,50 555,00 0,50 23,30 0,35 404 579,50 584,00 4,50 6,61 3,32 425 Einschließlich 579,50 580,00 0,50 5,84 und 581,00 581,50 0,50 41,00 und 581,50 582,00 0,50 2,24 und 582,00 582,50 0,50 2,91 und 582,50 583,00 0,50 4,40 694,45 695,45 1,00 2,88 0,57 501 Einschließlich 694,95 695,45 0,50 5,46 708,60 709,15 0,55 4,14 0,32 510 717,40 724,50 7,10 6,17 5,22 517 Einschließlich 717,90 718,40 0,50 2,21 und 722,00 722,50 0,50 73,20 und 724,00 724,50 0,50 10,40 725,75 726,75 1,00 2,79 0,66 520 Einschließlich 726,25 726,75 0,50 4,95 730,35 736,25 5,90 4,87 4,40 524 Einschließlich 731,50 732,00 0,50 2,81 und 732,00 732,50 0,50 29,00 und 734,75 735,25 0,50 4,56 und 735,75 736,25 0,50 17,15 771,75 773,10 1,35 1,98 1,05 548 Einschließlich 772,60 773,10 0,50 5,07 818,80 819,30 0,50 4,61 0,41 578 842,30 845,90 3,60 13,19 1,89 596 Einschließlich 842,30 842,80 0,50 15,95 und 843,30 843,80 0,50 73,10 und 844,30 844,90 0,60 2,25 und 844,90 845,40 0,50 1,93 938,70 940,20 1,50 5,25 0,93 664 Einschließlich 938,70 939,20 0,50 2,47 und 939,70 940,20 0,50 13,25

Tabelle3 : Standorte und Ausrichtungen der DD-Kragen an der Oberfläche sowie maximale Bohrlochtiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Zielgebiet Ostkoordinate (UTM Zn 10N) Nordkoordinate (UTM Zn 10N) Höhe (m) Tiefe (m) Neigung des Bohrkragens Azimut des Kragens CM-25-001 Tal 595349 5883999 1201,37 114 -50 100 CM-25-002 Tal / Kuh 595364 5883994 1201,40 757,4 -51 101 CM-25-003 Tal / Kuh 595298 5884177 1200,79 891,5 -55 100 CM-26-001 Kuh 595644 5883770 1282,97 1003 -45 100 CM-26-002 Kuh / Tal 595643 5883764 1284,38 1027 -45 323 CM-26-003 Kuh 595900 5883610 1359,41 1159,1 -45 105 IM-25-001 Welle 594918 5884184 1295,53 720 -45 315 IM-26-001 Welle 594989 5884345 1302,34 808,35 -45 310 IM-26-002 Abstand zwischen Schaft und Mosquito-Schaft 594615 5884520 1396,15 868,4 -45 305 IM-26-003 Abstand zwischen Mücken- und Welle 594244 5884732 1411,35 983,3 -50 320 IM-26-004 Welle 594914 5884187 1292,45 639 -45 305

ÄNDERUNG DES FIRMENNAMENS

Wie bereits angekündigt, beabsichtigt Osisko Development Corp., ihren Namen in Osisko Gold Group Inc. zu ändern, nachdem die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2026 der Namensänderung zugestimmt haben. Wie ebenfalls bereits angekündigt, beabsichtigt das Unternehmen, das Börsenkürzel für seine Stammaktien sowohl an der TSX Venture Exchange („TSXV“) als auch an der New York Stock Exchange („NYSE“) von „ODV“ in „OGG“ zu ändern.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die rechtliche Namensänderung am 20. Juli 2026 in Kraft treten wird, und erwartet, dass der Handel mit seinen Stammaktien unter dem neuen Symbol „OGG“ sowohl an der TSXV als auch an der NYSE mit Eröffnung des Handels am 20. Juli 2026 beginnt. Die Handelssymbole für die Stammaktien-Kaufoptionsscheine des Unternehmens werden sich voraussichtlich ebenfalls mit Beginn des Handels am 20. Juli 2026 ändern: (i) Optionsscheine, die an der Nasdaq Stock Market („Nasdaq“) unter „ODVWZ“ und an der TSXV unter „ODV.WT.U“ gehandelt werden, werden in „OGGWZ“ bzw. „OGG.WT.U“ umbenannt; und (ii) die an der TSXV unter „ODV.WT.A“ und „ODV.WT.V“ gehandelten Optionsscheine werden in „OGG.WT.A“ bzw. „OGG.WT.V“ geändert.

Im Zusammenhang mit den Namens- und Symboländerungen der börsennotierten Wertpapiere des Unternehmens ändern sich auch die CUSIP- und ISIN-Nummern der Wertpapiere des Unternehmens. Für die Stammaktien des Unternehmens werden die CUSIP- und ISIN-Nummern auf 68827X105 bzw. CA68827X1050 geändert. Darüber hinaus wurden den Optionsscheinen des Unternehmens die folgenden neuen CUSIP- und ISIN-Nummern zugewiesen: (i) OGG.WT.A: CUSIP 68827X139 und ISIN CA68827X1399; (ii) OGG.WT.U (TSXV) und OGGWZ (Nasdaq): CUSIP 68827X113 und ISIN CA68827X1134; und (iii) OGG.WT.V: CUSIP 68827X121 und ISIN CA68827X1217.

ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Cariboo-Gold-Projekt ist ein genehmigtes, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt in der Machbarkeitsphase, das sich im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, befindet. Das Landpaket des Unternehmens erstreckt sich über eine Fläche von rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Bergbaurechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über etwa 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem „Mines Act“ und dem „Environmental Management Act“ (British Columbia), was den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die wichtigsten Zulassungen markierte und den baureifen Status des Projekts festigte.

Das Cariboo-Goldprojekt verfügt über wahrscheinliche Mineralreserven von 2,07 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au); gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Gold (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au); angezeigte Mineralressourcen von 1,60 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) sowie abgeleitete Mineralressourcen von 1,86 Millionen Unzen enthaltenem Gold (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Die Mineralressourcen werden ohne die Mineralreserven ausgewiesen.

Technische Berichte

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt, Bezirk Wells, British Columbia, Kanada“ vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der „Cariboo-Fachbericht“) untermauert.

Damit die Leser die Informationen im Cariboo-Fachbericht vollständig verstehen können, sollten sie den vollständigen Text des Cariboo-Fachberichts einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden heranziehen. Der Fachbericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der technische Bericht wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Development, einer „qualifizierten Person“ im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst die Überprüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Auswertung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.

Qualitätssicherung (QA) – Qualitätskontrolle (QC)

Bohrkerne mit HQ- und NQ-Durchmesser werden vor Ort im Cariboo-Projekt nach QA/QC-Prüfungen auf Protokollierungs- und Probenahmefehler geschnitten (halbiert). BQ-Kerne (beschränkt auf Richtungsintervalle) werden nach der täglichen QA/QC als Ganzkerne beprobt. Alle BQ-Abschnitte außerhalb des Bereichs der aktuellen Ressource (hier keine vorhanden) sind bei der Ermittlung neuer Ressourcenformen auszuschließen. In regelmäßigen Abständen werden Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom eingefügt, darunter Leerproben und Referenzmaterialien, die mit allen Probenlieferungen versandt werden, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden verpackt, beschriftet und mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt.

Alle Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an das Analyselabor von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Das ALS-Labor ist gemäß der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Kriterien für die Datenakzeptanz. Die gesamte Probe wird zerkleinert, und 250 Gramm davon werden pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-Gramm-Feuerprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) als Abschlussverfahren, wobei die Untergrenze bei 0,01 ppm und die Obergrenze bei 100 ppm liegt. Proben mit Goldgehalten von mehr als 100 ppm werden erneut mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschlussverfahren analysiert (Obergrenze 10.000 ppm). Ausgewählte Proben, die sichtbares Gold und/oder Cosalit enthalten, werden bei der Protokollierung für eine zusätzliche 1.000-Gramm-Sieb-Metall-Feuerprobe gekennzeichnet, um eine genaue Quantifizierung etwaiger grober Fraktionen sicherzustellen. Alle Proben werden zudem mittels eines 48-Element-Geochemie-Pakets analysiert, das eine 4-Säuren-Aufschlussmethode umfasst, gefolgt von induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS).

Endnoten (ohne Tabellen)

Die Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte bezüglich der Angaben zum Cariboo-Goldprojekt und der Machbarkeitsstudie 2025 zum Cariboo-Goldprojekt sind dem Cariboo-Technikbericht zu entnehmen.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts – des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia, Kanada – zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Philip Rabenok

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail:prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „könnte“, „wird“, „würde“, „könnte“, „erwarten“, „glauben“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „potenziell“, „schätzen“, „vorschlagen“, „prognostizieren“, „Ausblick“, „vorhersehen“, „Ziel“, „Strategie“, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Begrenzungen oder Aussagen in Bezug auf: den Nutzen und die Bedeutung der Explorationsbohrungen, die darauf abzielen, das Potenzial in der Tiefe und in bisher nur unzureichend bebohrten Lückenzonen in der Nähe der Mine zu prüfen; die Ergebnisse und deren Interpretation, die das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe bestätigen; das starke Potenzial für Aufwärtspotenzial und Ressourcenwachstum über den aktuellen Mineralbestand im Cariboo-Goldprojekt hinaus; den Nutzen und die Bedeutung der Ergebnisse und der Interpretation für positive Hinweise auf ein (gegebenenfalls) Verständnis des potenziellen vollen Ausmaßes des mineralisierten Systems in der Tiefe und darauf, ob überzeugende Aufwärtspotenziale in der Nähe der Mine bestehen (falls überhaupt); die Bedeutung weiterer Bohrungen in der Tiefe und in bisher nur unzureichend erkundeten Zonen; die Interpretation und Genauigkeit der Abschnitte, die auf mögliche Erweiterungen der Aderkorridore hindeuten, mit Potenzial für eine Ressourcenumwandlung und eine Aufwärtsmineralisierung; die Interpretation der Bohrergebnisse außerhalb der derzeitigen Bereiche der Cariboo-Goldlagerstätte; das starke Potenzial für ein Ressourcenwachstum weit über die durchschnittliche Tiefe der aktuellen Lagerstätte von 350 Metern hinaus (falls überhaupt vorhanden); die Konsistenz breiter hochgradiger Abschnitte in Bohrlöchern, die den Shaft-Mosquito Gap durchqueren und darunter verlaufen, sowie das Potenzial für Aufwärtspotenzial in der Nähe der Mine innerhalb dieser bisher nicht erprobten Zone (falls überhaupt vorhanden); die Interpretation und Genauigkeit von Abschnitten, die Kontinuität und mögliches Aufwärtspotenzial der Ressource belegen; der Nutzen und die Bedeutung der Einbeziehung neuer lithologischer Daten in aktualisierte und erweiterte geologische Modelle sowie die Erwartung, dass dies zur weiteren Verfeinerung von Zielen in der Tiefe beiträgt (falls überhaupt); das Explorationspotenzial von Zielen außerhalb der derzeit definierten Mineralreserven und/oder Mineralressourcen; die Interpretation und Genauigkeit räumlicher Geometrien, geologischer Strukturen sowie der Modellierung lokaler Variabilität und der Annahmen hinsichtlich potenzieller Reserven- oder Ressourcenrevisionen (falls überhaupt); die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten und die Fähigkeit des Unternehmens, Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu definieren und zu erweitern; die Eignung und der Nutzen von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen) für die Ressourcenmodellierung, die Bergbauplanung, die Verfahren und Parameter zur Gestaltung von Abbaukammern, die Verfeinerung der Anforderungen an Infill-Bohrungen sowie die Festlegung geeigneter Bohrabstände für zukünftige Infill-Bohrungen (falls überhaupt); Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem Cariboo-Fachbericht zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Bergbauplanung und die Wirtschaftlichkeit des Projekts); die Ergebnisse des Cariboo-Fachberichts als Indikator für die Qualität und Robustheit des Cariboo-Goldprojekts sowie weitere Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; die Fähigkeit des Unternehmens, die im Cariboo-Fachbericht dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (sofern überhaupt); die Umwandlung der Mineralressourcenkategorie; die zukünftige Erschließung und den Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; die Einschätzungen der Unternehmensleitung hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; den Nutzen und die Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Gebiets, in dem sich ehemals produzierende Minen befanden; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), Mineralisierungen genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und im Rahmen der erwarteten Kosten zu erreichen (sofern überhaupt); die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen sowie Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte hinsichtlich der Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts; das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften; die geplante Namensänderung des Unternehmens und den Handel mit seinen Wertpapieren unter den aktualisierten Börsenkürzeln (einschließlich des Zeitpunkts dafür); die weiterhin definierten und verständlichen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie sonstige Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können „zukunftsgerichtete Informationen“ sein. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: die Änderung der Börsenkürzel des Unternehmens und das Datum des Inkrafttretens dieser Änderungen am Markt; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden; die Bedingungen am Kapitalmarkt und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen für die geplante Exploration und Erschließung auf den Grundstücken des Unternehmens zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Risiken im Zusammenhang mit der geologischen Modellierung und der Ressourcenschätzung; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

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Die Osisko Development Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 2,08EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.