SILTRONIC AG Aktie mit Kurssprung +9,34 % - 09.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,34 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,10€, mit einem Plus von +9,34 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SILTRONIC AG über einen Zuwachs von +37,69 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -7,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SILTRONIC AG auf +64,16 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,19 % 1 Monat -16,14 % 3 Monate +37,69 % 1 Jahr +98,01 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,84 Mrd.EUR € wert.

Die zuletzt stark zurückgefallenen Aktien von Siltronic haben am Donnerstagmorgen wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Im frühen Xetra-Handel kletterten die Papiere des Waferherstellers um gut 6 Prozent auf 85 Euro. Zuletzt waren sie vom Jahreshoch …

Nach dem kräftigen Rückschlag in den vergangenen zwei Handelstagen zeichnet sich für den Dax am Donnerstag eine Erholung ab. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,8 Prozent auf 25.102 Punkte. Noch am Montag …

Mehrere Finanzinstitute haben Anfang Juli ihre Beteiligungsstände an der Siltronic AG offengelegt – eine Folge der Meldepflichten nach § 40 WpHG und konzerninterner Schwellenberührungen. Zwischen 29. Juni und 8. Juli meldeten Barclays, J.P. Morgan, …

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74 %.

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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.