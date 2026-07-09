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    ROUNDUP

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    Kontron rät von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron rät von Annahme des 23,50-Eurogebots ab
    • Vorstand nennt Angebotspreis nicht angemessen
    • Annahmefrist läuft bis 27 Juli ohne Prämie
    ROUNDUP - Kontron rät von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Das österreichische Technologieunternehmen Kontron rät von der Annahme des Pflichtgebots von Ennoconn ab. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Linz mit. Der Preis liege deutlich unter den zuletzt veröffentlichten Analystenkurszielen. Zudem enthalte der Gebotspreis "keine Prämie beziehungsweise eine negative Prämie", hieß es weiter. Die Annahmefrist läuft noch bis 27. Juli. Die Kontron-Aktie reagierte kaum auf die Ablehnung des Angebots, sie lag nach Handelsbeginn am Donnerstag mit 23,04 Euro nahezu auf Vortagsniveau.

    Der Großaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.

    Kontron machte zudem einen Auftrag aus Portugal bekannt. Dort soll der Konzern das Bahn-Kommunikationsnetz der portugiesischen Eisenbahn modernisieren. Das Unternehmen sprach von einem wichtigen Meilenstein, nannte jedoch kein Auftragsvolumen./jha/men/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 18.131 auf Ariva Indikation (09. Juli 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +17,29 %/+30,32 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Pflichtangebot der Ennoconn: Vorstand empfiehlt Ablehnung, zugleich gab es Insiderverkäufe von rund 350.000 Aktien. Die BaFin genehmigte die Angebotsunterlage, Annahmefrist bis 27. Juli; der Preis entspricht dem gesetzlichen Mindestwert (3M-VWAP ~21€). Kritik an gestrichener Dividende und pausiertem Aktienrückkauf sowie Hinweise auf Wachstumspotenzial durch FRMCS/5G-Bahnfunk-Projekte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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