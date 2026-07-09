BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bereits die Hälfte der von ihm beobachteten europäischen Logistikunternehmen habe ihre Jahresziele im Vorfeld der Berichterstattung zum zweiten Quartal erhöht, darunter auch DHL, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die zusätzliche logistische Komplexität infolge knapper Luftfrachtkapazitäten in der Golfregion dürfte die Bruttogewinne sowie die Umwandlungsmargen stützen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 55,46EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.





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