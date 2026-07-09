Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 42,36 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -10,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,03 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -10,46 %/+43,73 % bedeutet.