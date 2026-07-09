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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg bestätigt Kaufempfehlung und Ziel 57€
    • Bestellungen übertrafen die Konsensschätzung
    • Deutschland bleibt Treiber, US-Geschäft wächst
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 57 Euro
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die eingegangenen Bestellungen des Windturbinen-Herstellers hätten die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Deutschland nach dem hohen Auktionsvolumen weiterhin ein wesentlicher Treiber für die Auftragseingänge bleiben und das US-Geschäft einen zunehmenden Beitrag leisten wird./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 42,36 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -10,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,03 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -10,46 %/+43,73 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 57 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,00, was eine Steigerung von +34,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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