Wolters Kluwer Aktie steigt am 09.07.2026 kräftig

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Wolters Kluwer. Sie steigt um +5,06 % auf 61,90€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Wolters Kluwer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 61,90€, mit einem Plus von +5,06 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Wolters Kluwer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,33 %.

Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +10,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,94 % verloren.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,37 % 1 Monat -4,50 % 3 Monate -6,33 % 1 Jahr -56,70 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:44 Uhr

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,48 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 73 auf 87 Euro angehoben und die Aktien des Informationsdienstleisters von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere seien attraktiv bewertet, schrieb Daniel Kerven am …

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 73 auf 87 Euro angehoben und die Aktien des Informationsdienstleisters von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere seien attraktiv bewertet, schrieb Daniel Kerven am …

So schlagen sich die Wettbewerber von Wolters Kluwer

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %.

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Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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