Porsche Holding SE Aktie unter Verkaufsdruck - 09.07.2026

Die Porsche Holding SE Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,06 % auf 27,12€. Damit verliert die Aktie -0,29 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Porsche Holding SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,06 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Porsche Holding SE insgesamt ein Minus von -15,08 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um +0,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche Holding SE -31,25 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,74 % 1 Monat -11,45 % 3 Monate -15,08 % 1 Jahr -19,29 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:44 Uhr

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,16 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,09 %. Renault notiert im Minus, mit -1,71 %. Volkswagen verliert -1,14 % Stellantis notiert im Minus, mit -0,73 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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