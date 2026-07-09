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    AKTIEN IM FOKUS

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    Rheinmetall schwächeln weiter - MWB: NATO ändert Prioritäten

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungswerte bleiben nach Erholung weiter schwach
    • Rheinmetall Aktie fällt 0,6 Prozent auf 1.052 Euro
    • Markt taxiert Projekt Arminius deutlich zu hoch
    AKTIEN IM FOKUS - Rheinmetall schwächeln weiter - MWB: NATO ändert Prioritäten
    Foto: David Young - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte tun sich nach ihrer Erholung bis Dienstag weiter schwer. Am Donnerstag gaben die Aktien von Rheinmetall weitere 0,6 Prozent nach auf 1.052 Euro. Analyst Jens-Peter Rieck von MWB Research strich am Morgen nach dem NATO-Gipfel seine Kaufempfehlung für die Papiere der Düsseldorfer.

    Die Verteidigungsallianz verlagere ihre Prioritäten und Ausgaben, schrieb er. Traditionelle Landstreitkräfte seien immer noch wichtig, aber die Mittel flössen vor allem in mehrschichtige Luftverteidigung, weitreichende Waffen, Drohnen und Überwachung. Der Markt taxiere zudem das Projekt Arminius, ein Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr, viel zu hoch.

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    Mit seinem gekappten Kursziel von 1.150 Euro liegt Rieck nur knapp über dem Erholungshoch vom Dienstag. Der Rekord vom Oktober 2025 liegt bei 2.008 Euro./ag/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 1.047 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 46,68 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.708,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +32,95 %/+96,97 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall: Einige erwarten weiteren Abwärtstrend, andere betonen fundamentale Stärken durch neue Munitionsaufträge und die ATACMS‑Kooperation mit Lockheed, die das F126‑Ausfall dämpfen könnte. Charttechnisch sind 1.120–1.150 € (Widerstand) und ~1.050 € (Support) entscheidend; Quartalszahlen Anfang August und mögliche Großaufträge werden als Kurs‑treiber genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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