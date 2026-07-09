Rheinmetall schwächeln weiter - MWB: NATO ändert Prioritäten

Mit seinem gekappten Kursziel von 1.150 Euro liegt Rieck nur knapp über dem Erholungshoch vom Dienstag. Der Rekord vom Oktober 2025 liegt bei 2.008 Euro./ag/mis

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 1.047 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 46,68 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.708,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +32,95 %/+96,97 % bedeutet.