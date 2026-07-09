AKTIEN IM FOKUS
Rheinmetall schwächeln weiter - MWB: NATO ändert Prioritäten
- Rüstungswerte bleiben nach Erholung weiter schwach
- Rheinmetall Aktie fällt 0,6 Prozent auf 1.052 Euro
- Markt taxiert Projekt Arminius deutlich zu hoch
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungswerte tun sich nach ihrer Erholung bis Dienstag weiter schwer. Am Donnerstag gaben die Aktien von Rheinmetall weitere 0,6 Prozent nach auf 1.052 Euro. Analyst Jens-Peter Rieck von MWB Research strich am Morgen nach dem NATO-Gipfel seine Kaufempfehlung für die Papiere der Düsseldorfer.
Die Verteidigungsallianz verlagere ihre Prioritäten und Ausgaben, schrieb er. Traditionelle Landstreitkräfte seien immer noch wichtig, aber die Mittel flössen vor allem in mehrschichtige Luftverteidigung, weitreichende Waffen, Drohnen und Überwachung. Der Markt taxiere zudem das Projekt Arminius, ein Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr, viel zu hoch.
Mit seinem gekappten Kursziel von 1.150 Euro liegt Rieck nur knapp über dem Erholungshoch vom Dienstag. Der Rekord vom Oktober 2025 liegt bei 2.008 Euro./ag/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 1.047 auf Tradegate (09. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 46,68 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.708,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +32,95 %/+96,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Hab mir einmal dein Gesülze von 2016 in Bezug auf Solarworld angesehen und das war sehr aufschlussreich....
Erzähle den dummen Aktionären doch einmal, warum du ab 2016 für 9 Jahre hier verschwunden warst.....sicherlich weil du der absolute Kenner der Materie bist?🤣🤣🤣
@feinraster / 06.01.2016
Wer hier was verdienen will setzt auf fallende Kurse und den 2 totalausfall.
Oder lag ich jemals daneben?
Ich weis was ich sag.
Verteidigungsminister Pistorius: „Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind, denn Ihr Erfolg bedeutet Sicherheit für unser Land.“
https://dimensions-magazin.de/gelebte-zeitenwende/?fbclid=PAZnRzaAS0iZZwZG9mAmV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDzEyNDAyNDU3NDI4NzQxNAABp7ufacY62I1-9MpZXmZjVDULUwDfSnQhTmciHjpO3Fo8FGbpdDwRVvAL1RRC_aem_YqI-mKlUKNfay0KF5WodeA
SEBALDO was sind Sie blos für ein looser der sich an negativen Meldungen so erfreut.