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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie schwach im Handel - 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Telekom Aktie bisher Verluste von -1,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie schwach im Handel - 09.07.2026
    Foto: Deutsche Telekom

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Telekom Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,68 % im Minus. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,11, mit einem Minus von -1,68 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Telekom Verluste von -17,94 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +4,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,64 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Telekom -7,84 % verloren.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,74 %
    1 Monat -7,64 %
    3 Monate -17,94 %
    1 Jahr -17,62 %
    Stand: 09.07.2026, 09:45 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertungs- und Kursrisiken der Deutschen Telekom: Debatten über mögliche Transatlantik-Fusion mit T‑Mobile US (hohe Kosten, steigende Verschuldung, fragliche Synergien), den Wettbewerbsdruck durch SpaceX/Starlink auf TMUS und daraus resultierende Bewertungsabschläge, Insiderkäufe, Aktienrückkauf, TMUS‑Anteil (~54%), gebrochene Unterstützungen, trading‑Range 24–33 € und ob jetzt Kaufchance besteht.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,97 Mrd. € wert.

    Telekom verstärkt Aktienrückkäufe – 20,3 Mio. Stück, 40 Mio. Euro


    Die Deutsche Telekom hat in den vergangenen Tagen ihr Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und damit erneut Mittel an die Aktionäre zurückgeführt. Zwischen dem 1. und 3. Juli 2026 erwarb das Unternehmen 908.705 eigene Aktien über Xetra zum …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. ORANGE notiert im Minus, mit -1,40 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,69 %. Telefonica verliert -1,58 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,13 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    -1,76 %
    +4,74 %
    -7,64 %
    -17,94 %
    -17,62 %
    +32,06 %
    +43,30 %
    +77,93 %
    +58,75 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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