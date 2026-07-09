Deutsche Telekom Aktie schwach im Handel - 09.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Telekom Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,68 % im Minus. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,11€, mit einem Minus von -1,68 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Telekom Verluste von -17,94 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +4,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,64 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Telekom -7,84 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,74 % 1 Monat -7,64 % 3 Monate -17,94 % 1 Jahr -17,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:45 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertungs- und Kursrisiken der Deutschen Telekom: Debatten über mögliche Transatlantik-Fusion mit T‑Mobile US (hohe Kosten, steigende Verschuldung, fragliche Synergien), den Wettbewerbsdruck durch SpaceX/Starlink auf TMUS und daraus resultierende Bewertungsabschläge, Insiderkäufe, Aktienrückkauf, TMUS‑Anteil (~54%), gebrochene Unterstützungen, trading‑Range 24–33 € und ob jetzt Kaufchance besteht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,97 Mrd. € wert.

Die Deutsche Telekom hat in den vergangenen Tagen ihr Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und damit erneut Mittel an die Aktionäre zurückgeführt. Zwischen dem 1. und 3. Juli 2026 erwarb das Unternehmen 908.705 eigene Aktien über Xetra zum …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. ORANGE notiert im Minus, mit -1,40 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,69 %. Telefonica verliert -1,58 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,13 %.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.