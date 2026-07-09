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Commerzbank Aktie gewinnt an Wert - 09.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher um +1,53 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.
Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.
Commerzbank Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.07.2026
Mit einer Performance von +1,53 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,71€, mit einem Plus von +1,53 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Commerzbank über einen Zuwachs von +8,97 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -0,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Commerzbank einen Anstieg von +3,52 %.
Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,16 %
|1 Monat
|+1,81 %
|3 Monate
|+8,97 %
|1 Jahr
|+23,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie. Nachbörslich wird der Kurs nach unten gedrückt, während einige auf einen Anstieg über 40€ setzen. Es wird der Vergleich zur Deutschen Bank diskutiert, und UniCredit‑Meldungen sowie Auswirkungen auf Dividende und Verlauf prominent verarbeitet. Absicherungen mit KO-Derivaten, Einstieg/Ausstiegsszenarien und Marktcontext prägen die Debatte.
Zur Commerzbank Diskussion
Informationen zur Commerzbank Aktie
Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,38 Mrd. € wert.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.
BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,05 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,11 %. ING Group legt um +1,66 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +1,13 %.
Commerzbank Aktie jetzt kaufen?
Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.