Elmos Semiconductor Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 09.07.2026

Die Elmos Semiconductor Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,61 % auf 169,40€. Damit gewinnt die Aktie +9,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Elmos Semiconductor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 169,40€, mit einem Plus von +5,61 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +3,74 % bei Elmos Semiconductor.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -10,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Elmos Semiconductor einen Anstieg von +65,64 %.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,75 % 1 Monat -9,65 % 3 Monate +3,74 % 1 Jahr +71,82 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:46 Uhr

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,91 Mrd. € wert.

Nach dem kräftigen Rückschlag in den vergangenen zwei Handelstagen hat der Dax am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Der deutsche Leitindex stieg kurz nach dem Börsenstart um 0,5 Prozent auf 25.023 Punkte. Noch am Montag hatte er mit …

So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,97 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,70 %. ON Semiconductor notiert im Plus, mit +0,94 %.

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Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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