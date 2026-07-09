SUESS MicroTec - Aktie schießt in die Höhe +4,86 % - 09.07.2026

Die SUESS MicroTec Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,86 % auf 80,90€. Damit gewinnt die Aktie +3,75 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 80,90€, mit einem Plus von +4,86 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SUESS MicroTec über einen Zuwachs von +36,37 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -15,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,84 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SUESS MicroTec +96,96 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,79 % 1 Monat -16,84 % 3 Monate +36,37 % 1 Jahr +74,48 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 09.07.2026, 09:46 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,56 Mrd. € wert.

Nach dem kräftigen Rückschlag in den vergangenen zwei Handelstagen hat der Dax am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Der deutsche Leitindex stieg kurz nach dem Börsenstart um 0,5 Prozent auf 25.023 Punkte. Noch am Montag hatte er mit …

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,74 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +3,04 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,23 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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