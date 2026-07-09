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    Besonders beachtet!

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    SCHOTT Pharma Aktie weiter aufwärts - +7,82 % - 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SCHOTT Pharma Aktie bisher um +7,82 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SCHOTT Pharma Aktie.

    Besonders beachtet! - SCHOTT Pharma Aktie weiter aufwärts - +7,82 % - 09.07.2026
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

    SCHOTT Pharma aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.07.2026

    Mit einer Performance von +7,82 % konnte die SCHOTT Pharma Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SCHOTT Pharma Aktie. Nach einem Plus von +2,83 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 20,400. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SCHOTT Pharma Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +56,02 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um +21,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,29 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +41,48 % gewonnen.

    SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,85 %
    1 Monat +21,29 %
    3 Monate +56,02 %
    1 Jahr -24,90 %
    Stand: 09.07.2026, 09:47 Uhr

    Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,06 Mrd. € wert.

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    Ob die SCHOTT Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SCHOTT Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SCHOTT Pharma

    +7,03 %
    +21,85 %
    +21,29 %
    +56,02 %
    -24,90 %
    -26,36 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
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